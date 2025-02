Aadhav Arjuna se junta à TVK de Vijay após a controversa partida do Thirumalvalvallan – Tamil Nadu News Party

O estrategista político de Aadhav Arjuna, que foi novidade com seu ardente discurso em um evento de lançamento de livros com a presença do ator Vijay, juntou -se oficialmente ao partido político de Vijay, Thamizhaga Vetri Kazhagam (TVK).

Aadhav era anteriormente membro de Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK), mas foi suspenso depois que seus comentários sobre a política de Tamil Nadu causaram controvérsia. Durante o evento, ele sugeriu que o líder do VCK Thol. Thirumavalavan deve ser convertido no Vice -Ministro Principal e criticado Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), embora VCK seja um aliado do partido no poder. Suas declarações criaram uma agitação, o que levou à sua eliminação de VCK.

Após sua partida, circularam rumores de que Aadhav se juntaria à TVK. Também surgiu um vídeo viral que mostra seu importante papel na configuração das estratégias eleitorais do DMK desde 2019.

Na sexta -feira, Aadhav ingressou oficialmente na TVK e foi nomeado Secretário Geral de Administração da Campanha Eleitoral ** do partido **. Depois de ingressar, ele visitou o escritório de Thirumavan para encontrar suas bênçãos.

“Cheguei a conhecer meu mentor e obter sua orientação. Aprendi a política, a ideologia de Periyar e os princípios de Ambedkar de Thiruma. Ele me aconselhou a me mover devagar, mas eu disse a ele que precisava alcançar um valor de 10 anos em apenas 10 meses.

Thirumavalavan elogiou Aadhav por manter o respeito, apesar de sua suspensão do VCK. “Geralmente, quando alguém deixa uma festa, ele desenvolve inimizade. Mas Aadhav não viu sua partida como um conflito. Ele lidou com a situação madura e não a usou contra ninguém. Agora, depois de se tornar um secretário geral de outra parte, ele retorna Para as bênçãos.