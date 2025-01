AAP afirma que Arvind Kejriwal foi atacado em Delhi e divulga vídeo do ataque

O Partido Aam Aadmi (AAP) alegou no sábado que o comboio do ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, foi atacado durante uma campanha de porta em porta no distrito eleitoral da Assembleia de Nova Delhi antes das próximas eleições. Segundo a AAP, os trabalhadores do BJP interromperam sua campanha e atiraram uma pedra no carro de Kejriwal. A AAP divulgou um vídeo de um suposto ataque.

Em resposta, o parlamentar do BJP, Parvesh Verma, acusou o veículo de Kejriwal de atropelar duas pessoas durante a campanha. Ambos os partidos trocaram duras acusações à medida que a temporada eleitoral esquentava.