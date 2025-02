AAP e Arvind Kejriwal: O que se segue para a grande startup político da Índia e seu fundador depois de esmagar a derrota de Delhi?

Um partido político incipiente que prometeu novos começos e recebeu o status do Partido Nacional em abril de 2023 temores de perder esse cobiçado título.

A vitória integral do Partido Bharatiya Janata em Délhi e a derrota pessoal do coordenador do Partido Aam Aadmi e do homem forte Arvind Kejriwal durante a derrota eleitoral em 8 de fevereiro, eles jogaram uma sombra na fortuna do partido fora de sua base principal, Delhi.

Um partido que se tornou a maior startup político deste século e atraiu os melhores talentos para se matricular em uma missão puramente voluntária está agora em uma encruzilhada da qual será difícil se aposentar.

Descuramento da pesquisa para ter efeitos de domínio em Punjab Existem poucas dúvidas de que esse revés terá efeitos dominantes em Punjab, onde o partido está no poder desde 2022, e Gujarat e Goa, onde a AAP tem presença.

Rahul Verma, membro do Centro de Pesquisa de Políticas: “Há certas coisas que posso ver. Não apenas a AAP foi perdida, mas sua liderança superior foi dizimada. Embora eles tenham mantido sua participação na votação, a AAP é um jogo Isso não viu um dia sem estar no poder.

O inimigo AAP em Delhi pode ser atribuído à natureza do estado de estado médio da capital. O jogo de culpa continua entre o governo de Délhi e o centro durante os últimos 10 anos desde que o poder mudou do Congresso para o BJP no centro e do Congresso para a AAP em Delhi, teve os dois governos contestando a lei e a ordem, A poluição do ar e da água e a renda do estado, para citar apenas alguns problemas.

Embora a AAP tenha acusado o centro de reduzir o poder do governo do estado, que não pode implementar suas políticas, o BJP acusou o partido de sacrificar o progresso de Delhi pela política média.

O economista Arun Kumar, convocando o Comitê de Economia e Ecologia da AAP em 2013, acredita que Delhi votou no BJP porque o governo central garantiu. Sob o tenente governador VK Saxena, as quatro áreas de reforma que a AAP procurou introduzir (água, eletricidade, saúde e educação) foram seriamente afetadas. Os fundos não apareceram, os projetos estavam sendo suspensos, havia uma escassez de medicamentos nas clínicas de Mohalla, e os obstáculos se jogavam na estrada todos os dias.

“Havia uma lição para Delhi. A mensagem do BJP estava clara. Se a AAP retornar ao poder, aguarde as mesmas concursos e atrasos. Com o BJP prometendo não parar nenhum dos projetos da AAP, os eleitores receberam um fato consumado “, diz ele, acrescenta:” Isso é equivalente a chantagem.

O maior desafio para a AAP agora seria manter seu governo de Punjab. Fazendo campanha em Délhi neste mês, o Punjab CM Bhagwant Mann disse que todas as promessas do governo da AAP foram cumpridas em seu estado. Essa reivindicação será agora questionada, pois a AAP completará três anos no estado.

Problemas financeiros em Punjab Durante a campanha eleitoral em Punjab, as principais promessas da AAP foram 300 unidades de eletricidade gratuitas e uma bolsa mensal de ₹1.000 para mulheres com mais de 18 anos. Apesar de implementar 300 unidades de eletricidade gratuitas dentro de três meses após a formação do governo, a condição financeira precária do Estado fez o cumprimento do cumprimento do ₹1.000 promessas desafiadoras. O próprio subsídio de eletricidade só causou a fatura do subsídio de energia do estado a atirar ₹23.000 milhões de rúpias

“Delhi era o município do bolso de Kejriwal. Ele derivou sua força daqui. Sua derrota maciça agora significa um enfraquecimento de sua posição em Punjab. A AAP em Punjab não é tão forte quanto a AAP em Delhi. Bhagwant Mann é um líder maior do que Kejriwal, que claramente atingiu seu peso. Podemos esperar e olhar, mas os problemas estão à frente da AAP, pois sua principal liderança foi dizimada “, diz o analista político Manisha Priyam.

Com a derrota da AAP em Delhi, seu controle sobre o Punjab pode enfraquecer, permitindo que o Congresso recupere o terreno perdido. Além de Punjab, as tentativas da AAP de ganhar terreno na força de Gujarat do BJP também podem sofrer um revés. Nas eleições de Gujarat de 2022, apesar do controle firme do BJP no estado, a AAP conseguiu garantir uma participação de dois dígitos da votação, comendo amplamente a base de apoio do Congresso.

Segundo Verma, muito dependerá de como Kejriwal e AAP reagem à nova situação.

Os analistas concordam que as estratégias políticas da AAP frequentemente perturbam o BJP. Ao longo dos anos, o BJP trabalhou sistematicamente para enfraquecer a AAP iniciando ações legais contra seus líderes e incentivando deserções dentro do partido. É provável que essa tendência se intensifique, com o BJP usando todos os meios possíveis para desmontar a AAP.

Casos de corrupção a seguir Modi, durante a última fase da campanha de votação em Delhi, deixou claro que os casos de corrupção na fraude de bebidas alcoólicas serão realizadas, independentemente do resultado da pesquisa. Segundo relatos, o BJP começou os preparativos para enviar Kejriwal de volta à prisão. Em 7 de janeiro, a LG de Délhi autorizou um ataque do Escritório de Anti -Corrupção (ACB) na residência Kejriwal. Os funcionários da ACB também pesquisam as casas dos líderes da AAP Sanjay Singh e Mikesh Ahlawat.

As fontes sugerem que as agências de pesquisa centrais poderiam aumentar seus procedimentos legais contra líderes da AAP, incluindo Kejriwal, Manish Sisodia, Sanjay Singh e Satyendar Jain. Exceto Singh, vice de Rajya Sabha, todo mundo perdeu suas eleições.