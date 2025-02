O Partido Aam Aadmi encontra obstáculos em Punjab após um revés nas eleições de Delhi. O líder do Congresso, Partap Bajwa, alega que mais de 30 MLA da AAP estão tentando ingressar no Congresso. Arvind Kejriwal convoca uma reunião com Punjab MLA e CM Bhagwant Mann em Delhi. O BJP critica a abordagem da AAP, destacando possíveis mudanças na liderança do Punjab. O Congresso está posicionado como uma alternativa viável para as próximas eleições.