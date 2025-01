AAP MLA Mohinder Goyal provavelmente se juntará à investigação em caso de imigração ilegal hoje

Espera-se que AAP MLA Mohinder Goyal se junte hoje à investigação em conexão com um suposto sindicato de imigrantes ilegais de Bangladesh, disseram autoridades da polícia de Delhi. Goyal, que representa o eleitorado de Rithala em Delhi, contatou a polícia ontem à noite e disse que compareceria para interrogatório hoje (13 de janeiro).

A polícia emitiu dois avisos, um no sábado e outro no domingo, convocando-o para auxiliar na investigação.

O caso está relacionado com uma rede desmantelada em dezembro de 2024, na qual a Polícia de Deli prendeu 11 pessoas, incluindo cidadãos do Bangladesh, por conduzirem uma operação de imigração ilegal. Os suspeitos teriam falsificado documentos como cartões Aadhaar, títulos de eleitor e outros documentos de identificação através de sites falsos.

Segundo a polícia, os documentos confiscados aos migrantes traziam a assinatura e o selo de Goyal, o que motivou uma investigação mais aprofundada. Materiais recuperados de intermediários supostamente ligados ao MLA também levantaram suspeitas.

O Partido Aam Aadmi (AAP), no entanto, rejeitou as acusações, citando vingança política. Num comunicado, a AAP afirmou: “O BJP apenas se envolve em políticas negativas – apresentando casos falsos e utilizando indevidamente a máquina estatal para suprimir os líderes da oposição. “Este é o procedimento operacional padrão deles à medida que as eleições se aproximam.”

A Polícia de Delhi deverá interrogar Goyal hoje para esclarecer seu suposto papel no caso.

Actualmente, a Polícia de Deli lançou uma campanha de verificação de dois meses para identificar e deportar imigrantes ilegais, seguindo a directiva do vice-governador VK Saxena a este respeito.

A polícia prendeu e deportou mais de 30 migrantes ilegais de Bangladesh nos últimos dias. A polícia também deteve um grupo responsável por fornecer cartões Aadhaar e outros cartões de identificação governamentais baseados em documentos falsos a imigrantes ilegais residentes na capital nacional.

Quatro membros da gangue, incluindo dois cidadãos de Bangladesh, foram presos durante a repressão.

A repressão aos bangladeshianos ilegais que vivem em Deli ocorre antes das eleições para a Assembleia na capital nacional, em 5 de fevereiro. Os resultados serão divulgados no dia 8 de fevereiro.