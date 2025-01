AAP MLA morre devido a um ferimento à bala em Punjab, família afirma que ele atirou em si mesmo acidentalmente

Aam Aadmi Party MLA do distrito eleitoral de Ludhiana West em Punjab, Gurpreet Gogi, foi encontrado morto com ferimentos a bala na noite de sexta-feira. Seus parentes alegaram que ele se matou acidentalmente e sofreu ferimentos de bala na cabeça, disse um policial sênior. O legislador de 58 anos foi internado no Dayanand Medical College and Hospital, onde foi declarado morto à chegada. “Ele foi declarado morto. O incidente ocorreu por volta das 23h30. Uma investigação está em andamento”, disse o policial, acrescentando que a causa oficial de sua morte só será determinada após a autópsia.