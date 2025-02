AAP Saurabh Bhardwaj se torna Berozgar Youtuber após a perda de Delhi

O ex -ministro de Délhi e o Partido Aam Aadmi, Saurabh Bhardwaj, voltaram -se para o YouTube depois de perder o assento nas eleições da Assembléia de 2025 de Delhi Perdeu o círculo eleitoral do Grande Kailash Para uma margem de 3.188 votos para Shikha Roy, do BJP, ele nomeou seu canal no YouTube, “Berozgar Neta”, que significa “líder desempregado”. Bhardwaj, que disse que o resultado da pesquisa da Assembléia de Délhi “transformou sua vida em 180 graus”, agora ele interagia com as pessoas através de seu canal do YouTube todos os dias.

Bhardwaj foi escolhido no assento do Grande Kailash três vezes seguidas, a partir de 2013.

Não apenas Bhardwaj, a maioria dos pesos pesados ​​da AAP, incluindo o chefe da festa, Arvind Kejriwal, perdeu seus respectivos assentos nas eleições cujos resultados foram declarados em 8 de fevereiro.

“Hoje, pode -se dizer que líderes como nós estão desempregados”, disse Bhardwaj no primeiro vídeo de 58 segundos publicado em seu canal no YouTube.

Juntamente com Bhardwaj, que era ministro, todo o alto comando da AAP, incluindo o chefe do partido, Arvind Kejriwal, o ex -vice -CM Manish Sisodia, o ministro Gopal Rai e o ex -ministro e Malviya Nagar Mla Somnath Bharti, perdendo seu assento . O BJP, que conquistou 48 dos 70 assentos, formará o governo em Delhi após 27 anos. Ex cm atishi Ele conseguiu manter seu assento de Kalkaji por uma margem de 600 votos.

A AAP, que conquistou 62 e 67 assentos nas eleições de 2020 e 2015, respectivamente, Foi reduzido para 22 assentos.

Bhardwaj anunciou que seria regular em seu canal do YouTube, que começou em julho de 2010, onde ele discutia um novo tema todos os dias.

https://www.youtube.com/watch?v=nzpvjtzyqtw

“Amanhã vou entre vocês em uma nova plataforma. Agora você também pode se juntar a mim no YouTube, onde discutiremos um novo tema todos os dias. Além disso, você pode compartilhar suas sugestões”, escreveu Bhardwaj em X, revelando sua nova escolha de corrida Como YouTuber.

“Vejo você amanhã em uma nova viagem com nosso primeiro vídeo!” Bhardwaj foi adicionado.

O canal “Berozgar Neta” no YouTube agora tem mais de 47.000 assinantes.

O antigo MLA Sau Rabh Bhardwaj, da Grande Kailash, sob o CMS Kejriwal e Atishi, comemorou vários departamentos, incluindo residências, saúde, energia, água, indústrias, transporte, alimentos e suprimentos, meio ambiente, administração geral, desenvolvimento urbano e irrigação e controle e controle e controle de inundações.

Antes de ingressar na política, Saurabh Bhardwaj trabalhou como engenheiro de software e trabalhou com a Johnson Controls India, com experiência em microchips e codificação.