"Abaixe o toque": O condutor o chama de volta? E ele o atinge, outra violência a bordo

“Low the Ringtone”: um líder disse a um passageiro a bordo do Frecciarossa 9724 depois que outras pessoas se queixaram do som irritante na carruagem. No entanto, o homem não atendeu bem a ligação e atacou o condutor ao acertá -lo. Aconteceu perto da estação de ConferencistaOnde os Frecciarossa haviam acabado de sair na direção de Milão. De acordo com o que foi relatado por Corriere del veneto, Após a denúncia de alguns passageiros, que reclamariam pelo volume muito alto do telefone celular, o condutor interveio para pedir ao homem que o regulamenta.

A cabeça da cabeça, que o colega notou em dificuldade, veio em sua ajuda, mas ele também foi atacado pelo homem e depois parou pela polícia. Outro episódio de violência a bordo de um trem deixou os sindicatos indignados. “O trem ficou parado por um tempo – ele explicou Francesco Morando Della UiltraScorti – O atacante foi identificado e o motorista acabou em primeiros socorros “.





Um episódio semelhante ocorreu na sexta -feira, 31 de janeiro, em um trem regional que começou de Rovigo: Um motorista foi atacado sem nenhuma motivação clara. O atacante foi identificado e o motorista acabou em primeiros socorros. Inúmeras violência pelas quais os sindicatos agora pedem ações concretas com o objetivo de proteger a equipe ferroviária. Entre os pedidos estão a instalação do Bodycam, a introdução de torniquetes e verificações para as entradas e uma guarnição maior da aplicação da lei nas estações e trens. “Esta é uma emergência social – disse CGIL, CILL, UIL, UGL, ORSA Confsale Fast -. Devemos remover os violentos do transporte público. Faça Daspo para impedir a presença das áreas ferroviárias com a fatorosis”.