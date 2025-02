Abbas arrisca a reação palestina na revisão dos pagamentos dos prisioneiros

Presidente Mahmoud Abbas Ele enfrentou as críticas de aliados e inimigos igualmente na terça -feira por um decreto que analisa os pagamentos às famílias de Palestinos assassinado ou preso por IsraelUm movimento para satisfazer um NÓS Exige que provavelmente aprofunda sua impopularidade.

O líder da Autoridade Palestina, Abbas, 89 anos, emitiu o decreto na segunda -feira que revogou o sistema, condenado por um longo tempo pelos críticos como ataques gratificantes contra Israel, mas vistos entre os palestinos como uma fonte vital de bem -estar para famílias de famílias de os detidos.

O anúncio repentino parece ter como objetivo eliminar uma fonte potencial de tensão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma tentativa de preservar o papel da AP desde que Washington reforça sua abordagem profissional israelense para o conflito, disseram analistas palestinos.

“O objetivo é tentar abrir uma boa página com Trump em um momento em que Trump virou completamente as costas aos palestinos pedindo o deslocamento” dos palestinos de Gaza, disse Hani al-Masri, analista político palestino em Ramallah.

Decando o sistema de pagamento do tipo salarial, chamado de “Pagamento dos Críticos”, um rótulo rejeitado pelos palestinos, tem sido uma demanda importante por administrações sucessivas dos EUA. Os Abbas resistiram há muito tempo para interromper o programa.

Por outro lado, a AP fornecerá apoio às famílias de prisioneiros por meio de uma rede de assistência social, de acordo com a necessidade, em vez de sua duração de prisão. As taxas de Qadoura, o funcionário palestino responsável pelos assuntos dos prisioneiros, disseram que entre 35.000 e 40.000 famílias seriam afetadas.

Fares, membro do Movimento Fatah de Abbas, disse em uma entrevista coletiva que “uma bola de fogo” havia sido jogada no colo de Abbas, sublinhando as enormes sensibilidades de encerrar um sistema introduzido sob o falecido líder palestino Yasser Arafat nos anos 90.

Movimento da condenação do Hamas

Os beneficiários incluíram famílias na faixa de Gaza e os palestinos que moram no Líbano, Síria e outros lugares, bem como os considerados que se liberam sob o alto acordo da guerra de Gaza entre Israel e Hamas.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel descartou a mudança como um truque, dizendo que os pagamentos continuariam através de outros canais.

Masri disse que a reação do público dependeria de como a medida foi implementada, dizendo que se os pagamentos aos prisioneiros fossem totalmente descartados, “será a queda que quebrar a parte de trás do camelo”.

“Esta decisão enfraquece a legitimidade e a popularidade do presidente, que já é fraco”, acrescentou.

Pesquisas de opinião palestinas mostram consistentemente Abbas como impopulares entre os palestinos.

O grupo de resistência palestina Hamas condenou o decreto dizendo que era equivalente a abandonar a causa “dos prisioneiros, os feridos e as famílias dos mártires” em uma “situação crítica na história de nossa causa palestina”.

A autoridade palestina com sede em Ramallah, estabelecida sob acordos de paz provisórios com Israel há três décadas, exerce um auto-regime limitado em patches oeste ocupado por Israel.

Os salários e serviços que eles prestaram ajudaram a manter Abbas e sua facção politicamente relevante do Fatah contra a expansão dos assentamentos israelenses e o desafio político levantado pelo Hamas, que apreendeu a Gaza do Abbas Control em 2007.

A decisão ocorre quando a AP enfrenta uma crescente pressão financeira de uma desaceleração na ajuda, um sistema de transferência de receita tributária por Israel e uma queda nas contribuições dos palestinos de que a guerra em Gaza fechou do mercado de trabalho israelense.

Israel está deduzindo os pagamentos feitos pela autoridade dos impostos coletados em seu nome das mercadorias que atravessam seu território para as áreas palestinas.

A AP solicitou mais ajuda de estados árabes e europeus para compensar o déficit de bilhões de shekels, mas até agora lutou para avançar.