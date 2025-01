Aberto da Austrália, meio sorriso: Bolelli-Vavassori na frente, Errani e Paolini fora

Meio sorriso para o tênis italiano. No Aberto da Austrália, Simone Bolelli e Andrea Vavassori avançam nas duplas e se classificam para as quartas de final do primeiro Slam da temporada. Em Melbourne, os azzurri derrotaram a dupla formada pelos espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar em dois sets, na partida válida pelas oitavas de final, pelo placar de 6-3, 7-6 e na rodada seguinte enfrentam o adversário os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral.

Não há nada a fazer para Sara Errani e Jasmine Paolini. As duas italianas, ouro em duplas nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, foram derrotadas nas oitavas de final do Aberto da Austrália pela dupla Mirra Andreeva e Diana Shnaider, vencendo por 7-5, 7-5. Também de fora, ainda em duplas, ficou Lucia Bronzetti, que se juntou à ucraniana Anhelina Kalinina e foi derrotada em dois sets por Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund pelo placar de 6 a 0 e 7 a 6.