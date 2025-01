Abhishek Banerjee critica oposição no caso RG Kar: eles não levantam nenhum problema

O líder do Congresso Trinamool (TMC) e deputado do Lok Sabha, Abhishek Banerjee, criticou na quinta-feira a oposição em Bengala Ocidental sobre o Incidente de estupro e assassinato no hospital RG Kar e disse que os líderes da oposição não estão “levantando quaisquer questões” agora.

As palavras duras de Abhishek Banerjee foram proferidas no lançamento da iniciativa de saúde ‘Sebashray’ no seu círculo eleitoral de Diamond Harbour Lok Sabha, levando serviços de saúde gratuitos à porta das pessoas da região.

Falando no lançamento, Banerjee disse: “A oposição disse que Mamata Banerjee planejou o incidente do RG Kar. E hoje, eles não estão levantando nenhuma questão. A oposição disse muitas coisas; eles disseram que no caso do Hospital RG Kar, Mamata Banerjee teve uma conspiração. Basta ir e perguntar a eles. A oposição culpa Bengala Ocidental por ser um centro. Mas qual centro é Bengala Ocidental que mostra caminhos para todos?

No ano passado, protestos generalizados foram desencadeados em todo o país depois que o corpo do médico júnior foi encontrado dentro da sala de seminários do Hospital RG Kar de Calcutá, em 9 de agosto de 2024. O CBI apresentou uma acusação contra o principal acusado, Sanjay Roy, que era um cidadão de espírito cívico. voluntário vinculado à polícia de Calcutá.

Citando exemplos do plano de Lakshmi Bhandar, Abhishek Banerjee acrescentou: “Maharashtra está copiando Lakshmi Bhandar. Bengala Ocidental é o centro da educação, saúde, amor, união, harmonia comunitária e cultura.”

Atingir o CBI no Caso de estupro e assassinato no hospital RG KarAbhishek disse: “O acusado foi preso anteriormente pela Polícia de Calcutá”.

Um novo ano, uma nova iniciativa! O objetivo está definido: SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS. Promessas feitas por Shri @abhishekaitc ELES NUNCA QUEBRAM! Hoje, o início do #Sebaashray Os campos de saúde demonstram mais uma vez que para o povo de Diamond Harbour, o seu honorável parlamentar irá… pic.twitter.com/gQ2CHGjx9b

– Congresso Trinamool de toda a Índia (@AITCofficial) 2 de janeiro de 2025

Os campos de saúde gratuitos ‘Sevashray’ oferecerão uma variedade de serviços, incluindo distribuição gratuita de medicamentos, exames, serviços de referência, suporte técnico e registro baseado em aplicativo com atualizações em tempo real. Esses acampamentos funcionarão das 9h às 17h diariamente até 11 de janeiro.

Os campos de saúde serão organizados em panchayats de 71 gramas e 93 distritos no distrito eleitoral de Diamond Harbor Lok Sabha, no distrito de South 24 Parganas.

O lançamento de ‘Sevashray’ ocorre após quatro meses do incidente de estupro e assassinato no Hospital RG Kar.

O líder sênior do TMC também prometeu que o bom tratamento chegaria às casas das pessoas em seu círculo eleitoral de Lok Sabha. Ele também enfatizou que os pacientes que necessitarem de melhor tratamento serão encaminhados para 12 hospitais do estado, incluindo RG Kar Hospital, SSKM e Diamond Harbor Medical College.