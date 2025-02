Abortos para retomar no Missouri depois que um juiz bloqueia as restrições | Notícias do mundo

Kansas City: Os abortos serão retomados no Missouri depois que um juiz bloqueou os regulamentos que restringiram os fornecedores mesmo depois que os eleitores se aprovaram para consagrar os direitos do aborto na Constituição do Estado.

A decisão de sexta -feira ocorreu depois que um juiz de Kansas City decidiu no ano passado que os abortos agora eram legais no estado, mas mantiveram certos regulamentos nos livros, enquanto um processo dos defensores dos direitos do aborto se desenvolveu.

Um regulamento exigia que as instalações de aborto tenham uma licença para o Departamento de Saúde e Serviços da Missouri Health. A Planned Parenthood disse que a maioria de suas instalações não poderia cumprir algumas das regras de licença, incluindo os requisitos de tamanho “medicamente irrelevantes” para corredores, salas e portas.

A Planned Parenthood argumentou que a lei de licenças exigia que os fornecedores concedessem exames pélvicos “medicamente desnecessários e invasivos” a qualquer pessoa que receba um aborto, incluindo o aborto de drogas, de acordo com documentos judiciais. Os demandantes também disseram que alguns dos regulamentos no centro de Padrende da Planned Parenthood eram tão rigorosos: “A maioria dos centros de saúde ou o escritório dos médicos simplesmente não cumprem”.

A juíza do circuito do condado de Jackson, Jerri Zhang, disse em seu rul, incluindo a atenção espontânea do aborto “. Os eleitores aprovaram a medida adicionando direitos ao aborto à Constituição em novembro. Essa emenda não legalizou diretamente o aborto no estado, mas exigiu que os juízes reconsiderassem as leis que haviam quase completamente proibido o procedimento.

Margot Riphagen, presidente e CEO da Planned Parenthood Great Rivers, disse que o grupo está trabalhando rapidamente para começar a fornecer o procedimento novamente nos próximos dias.

“A decisão de hoje afirma o que já conhecemos há muito tempo: os requisitos de licença das instalações de aborto do estado não eram segurança do paciente, mas outra barreira motivada politicamente para impedir que os pacientes que desejam abortar recebam a atenção de que precisam”, disse ele em um declaração.

A decisão é uma ordem temporária que aguarda o resultado do processo pelos defensores dos direitos do aborto.

A Planned Parenthood e outros defensores exigiram anular a proibição de um aborto quase total do Missouri quase imediatamente após os eleitores modificarem a Constituição para proteger os direitos reprodutivos. O procurador -geral republicano Andrew Bailey está lutando contra o processo.

Não houve resposta imediata a uma mensagem de voz em busca de comentários de um porta -voz do procurador -geral.

Mallory Schwarz, diretor executivo de ação do aborto Missouri, disse que os parceiros clínicos estão prontos para começar a fornecer abortos assim que na próxima semana.

“Com essa mudança, será transformada a paisagem para os Missurianos e toda a região do meio oeste, pois os pacientes terão maior acesso aos cuidados com o aborto do que nos anos”, afirmou ele em comunicado.

O Missouri é um dos cinco estados em que os eleitores aprovaram as medidas de votação em 2024 para consagrar os direitos do aborto em suas constituições. Os eleitores de Nevada também aprovaram uma emenda, mas precisarão aprová -la novamente em 2026 para entrar em vigor.

Outra medida que proíbe a discriminação com base nos “resultados da gravidez” prevaleceu em Nova York.

A emenda constitucional do Missouri permite que os legisladores restrinjam o aborto após a viabilidade com exceções para “proteger a saúde física ou mental da pessoa grávida”. Os prestadores de cuidados médicos usam o termo “viabilidade” para descrever se a gravidez deve continuar se desenvolvendo normalmente ou se um feto poderia sobreviver fora do útero. Embora não haja tempo definido, os médicos dizem que geralmente é em algum momento após a 21ª semana de gravidez.