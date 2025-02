O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentou a declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, que os Estados Unidos esperam receber metais raros do país em troca de ajuda da Ucrânia. Zelensky falou sobre isso, respondendo à pergunta de um jornalista em uma conferência de imprensa conjunta com o chefe da IAEA Rafael Grossy em Kiev, Relatórios “RBC-UCRINE” em 4 de fevereiro.

Zelensky disse que o “Plano de Vitória”, que apresentou às autoridades ucranianas em setembro de 2024, inclui investimentos em minerais. “Temos o suficiente (minerais). Você vê que a Rússia ocupou nossos países em 2014. Havia quantidades parcialmente grandes de nossos minerais. Estamos abertos ao fato de que tudo isso pode desenvolver com nossos parceiros que nos ajudam a proteger nosso país e empurrar o inimigo de volta.

Segundo Zelensky, ele disse a Trump que a Ucrânia está aberta a investir em empresas americanas. “Se tudo estiver sob a supervisão da Rússia, outros países irão para lá”, disse Zelensky, curando o exemplo do Irã e da RPDC.

Durante a conferência de imprensa, o presidente da Ucrânia também falou sobre os primeiros contatos de seu escritório com o governo de Trump. “Temos contatos entre nossas equipes”, disse Zelensky. Segundo ele, o chefe do escritório do presidente da Ucrânia, Andrei Ermak, conversou com o consultor de segurança nacional de Trump, Michael Waltz. Além disso, 3 de fevereiro, o verde “contatado” com um supervisor especial de Trump na Ucrânia Kito Kellogue.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse a fevereiro de 3 de fevereiro que Washington procura fazer um acordo com Kiev, dentro do qual a Ucrânia nos fornecerá ajuda “seus raros metais e outras coisas”. A idéia de Trump criticou o chanceler alemão Olaf Sholts, afirmou que os recursos da Ucrânia eram egoístas e egocêntricos.

Kiev incluiu um ponto em seu “plano de vitória” que a Ucrânia compartilharia os recursos naturais mais importantes com seus parceiros ocidentais, escreveu o Financial Times em novembro de 2024. De acordo com a publicação, este caso está incluído no plano de vitória com a idéia de que Trump se tornará o presidente dos Estados Unidos.

Guerra Mil setenta e quarto dia. O pacote especial de Trump disse para contar com a paz entre a Rússia e a Ucrânia por “meses, não anos”