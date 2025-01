"Absolvição"O melhor filme de Grosbard: estado para o inferno e perdão

Giorgio Carbone Nascido em Tortona (Al) em 19 de dezembro de 1941. Graduou -se na lei em Pavia. Jornalista desde 1971. Casou -se 45 anos com a atriz Ida Meda. Dois filhos. Criticus cinematográfico (proprietário) de “La Notte” de 1971 a 1995. Para “Libero” de 2000 a hoje. Autor de três dicionários: Dicionário dos Filmes (de 1978 a 1990); Todos os filmes (de 1991 a 1999); Dicionário de TV (1993). Vá para o blog





Absolvição

Rai filme 11.15. Com Robert de Niro, Robert Duvall e Charles Durning. Dirigido por Ulu Grosbard. American Production 1981. Duração: 1 hora e 48 minutos

O enredo

Uma prostituta foi morta em Los Angeles no final da década de 1940. Um policial investiga e as investigações o levaram a descobrir um ninho de víboras na boa sociedade da cidade. A partir desse ninho não está muito longe, a polícia do policial, um monsenhor que faz uma carreira maravilhosa à sombra do arcebispo.

Por que ver

Por ser o melhor filme de Grosbard, um diretor frequentemente descontinuado, uma história de descida ao inferno e perdão que a América reconstrua bem no período direto pós -guerra. Na batalha entre dois principais atores (o Niro e Duvall), o segundo que a melhor parte escrita tem (de um romance de John Gregory Dunne).