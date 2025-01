Abundam os memes sobre BeerBiceps Ranveer Allahbadia, Raj Shamani após o vídeo de Nikhil Kamath; aqui está o porquê

O empresário Nikhil Kamath tem mantido a mídia social em alerta desde que lançou o teaser do próximo episódio de seu podcast, ‘People By WTF’. Seja a disputa sobre a escolha do idioma para este episódio ou o convidado surpresa que ele apresentará; Os internautas não conseguiram manter a calma.

Entre as muitas coisas que ajudaram o clipe mais recente do cofundador do Zerodha a obter impressionantes 2,1 milhões de visualizações, como BeerBiceps e Raj Shamani.

Mas por que BeerBiceps e Raj Shamani estão sendo monitorados no vídeo de Nikhil Kamath? Tanto BeerBiceps quanto Raj Shamani já estavam no ramo de podcast muito antes de Nikhil Kamath fazer sua estreia na área. No entanto, nenhum desses podcasters, nem qualquer outro podcaster, conseguiu interagir individualmente com o primeiro-ministro Narendra Modi.

Embora o clipe viral não tenha revelado o nome do convidado especial, os usuários das redes sociais disseram que a risada do convidado ressoou no primeiro-ministro Modi. No entanto, não há confirmação oficial sobre isso. Mas se as especulações estiverem corretas, Nikhil Kamath poderá se tornar o primeiro podcaster a apresentar o próprio primeiro-ministro.

Tanto BeerBiceps quanto Raj Shamani tentaram a sorte com PM Modi em seu programa. Ranveer Allahbadia, que conquistou o prêmio Disruptor do Ano na cerimônia do National Creators Award em março passado, até teve uma conversa franca com o primeiro-ministro, na qual expressou seu desejo de convidá-lo para seu podcast. No entanto, o PM Modi riu dizendo: “Humor toh har ek kay bhut hote hain bhai (todo mundo tem muitos humores)”.

Raj Shamani, também empresário, também teve um momento de glória com o primeiro-ministro na mesma cerimónia de entrega de prémios. O primeiro-ministro Modi agradeceu-lhe e disse-lhe: “Continue criando e inspirando!”

Outro podcaster, Prakhar Gupta, também foi pego na onda de memes. Gupta recebeu recentemente o ex-ministro-chefe de Delhi e chefe do Partido Aam Aadmi, Arvind Kejriwal, em seu programa.

Prakhar Gupta também compartilhou um meme, marcando BeerBiceps e Raj Shamani, enquanto compartilhava o clipe viral de Kamath.

“Shamani está no ramo de podcast há uma década, mas só conseguiu trazer Delhi CM. Por outro lado, Kamath começou há 2 ou 3 anos e levar a PM ao pódio mostra que algumas coisas eles fazem pelos negócios, outras pela mudança social”, comentou um usuário.

Fonte