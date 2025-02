Acabei de colocar minhas mãos neste novo perfume francês e agora me sinto rico e parisiense

É sabido que alguns dos melhores perfumes são franceses. E como editor de beleza que tentou centenas, uma das minhas marcas de perfume francês favoritas de todos os tempos é Narciso Rodriguez. O Narciso Rodriguez original para seu perfume foi um dos primeiros perfumes que eu já usei, e o Pink preto de almíscar A versão foi Tiktok-viral no ano passado, depois que uma mulher parisiense revelou isso como seu perfume de assinatura.

Por esse motivo, estou tão empolgado que agora existe uma nova versão da fragrância emblemática. Digitar, Narciso Rodriguez por sua intensa água (£ 72), que eu posso ser o próximo ícone do perfume francês.

Narciso Rodriguez por sua intensa revisão

Como é Narciso Rodriguez por seu cheiro intenso?

Narciso Rodriguez Para sua intensa água de perfume Família de perfumes: Frutado / Chipre Observações -chave: Pesca, bergamota, flores brancas, almíscar, âmbar, baunilha, vetiver Como cheira: No spritz inicial, você sente que pode esfregar o nariz na pele borrada de um pêssego atraente e maduro. À medida que seca, você é envolto em pétalas macias e sedosas com flores brancas e uma pitada de almíscar semelhante à pele (um aceno ao original para o seu perfume). Na base, há uma baunilha lisa e cremosa, aterrissando para ser terra e verde. Ele se sente fresco, confortável, feminino, sofisticado e a suspeita de almíscar faz com que ele se sinta muito codificado em francês.

Como Narciso Rodriguez por seu intenso Narciso Rodriguez se compara a Narciso Rodriguez para ela?

Para mim, o original Narciso Rodriguez para a água do banheiro (£ 54) O perfume é um aroma mais poderoso de almíscar e animal com uma flor de laranja, osmanthus, almíscar, âmbar e patchouli.

Em comparação, as notícias por sua intensa são mais suaves e com mais perfil floral e mais frutado, graças às notas de flores brancas suculentas e cremosas. O almíscar emblemático está definitivamente presente na nova versão, mas no geral, esses dois perfumes cheiram bem diferentes, como irmãs com dois estilos diferentes que às vezes emprestam dos armários um do outro.

O perfumista por trás do novo perfume (e vários dos aromas de Narciso Rodriguez), Sonia Constant, desenvolveu -se na nota clássica do Musk para o novo para o seu intenso. Usando a IA e a tecnologia do espaço na cabeça, ele foi capaz de melhorar e intensificar o poder sustentável da nota, para que você possa aproveitar o perfume por mais tempo. Embora eu diria que o perfume em si é mais delicado, o poder duradouro é impressionante – sempre posso detectá -lo na minha pele algumas horas depois.

O veredicto

Se você quer uma fragrância floral frutada para levá -lo à primavera e além, é um belo perfume que faz você se sentir caro e sofisticado. Estou obcecado com a adição de pesca frutada, o que torna essa fragrância brilhante e fresca antes de secar em uma base de almíscar suave e baunilha.

Para uma fragrância frutada, é surpreendentemente durável, por isso não requer muitas recargas ao longo do dia. Como um grande fã de Narciso Rodriguez, eu arco esse perfume para me tornar um novo favorito francês.

