Acabei de digitalizar todos os novos produtos da Zara, Shopbop e Ref: esses são os 30 que eu compraria

O início de um novo ano parece ser o momento perfeito para fazer um balanço do seu guarda-roupa. Todo mundo está pensando em como quer se apresentar no ano novo, e isso inclui o seu guarda-roupa. Afinal, o que vestimos impacta a forma como nos sentimos, por isso pensar no nosso estilo pessoal traz benefícios muito além do superficial. Acabei de fazer uma grande reforma no guarda-roupa, doando peças que não uso mais para dar espaço a peças que estejam mais de acordo com meu estilo atual. Como já escrevi antes, tornei-me muito mais estratégico em minhas compras para garantir que comprarei apenas peças que adoro.

Como agora tenho um pouco de espaço de armazenamento extra, é justo que eu procure as novidades de alguns dos meus varejistas favoritos. Como eu suspeitava, as últimas ofertas não decepcionam, e Zara, Shopbop e Ref estão particularmente na moda no momento. Salvei 30 itens que gostaria de adicionar ao meu guarda-roupa, mas é claro que não posso comprar todos, então estou compartilhando aqui caso você também esteja comprando em 2025. Abaixo estão os itens mais quentes da Zara, Shopbop e Reformation, desde agasalhos refinados até acessórios elegantes e vestidos românticos.

ZARA

Isso é tudo que quero usar agora.

ZARA Jaqueta curta de veludo A Pantone a nomeou a cor do ano.

A saia combinando é linda demais.

ZARA Jaqueta repelente de água

Este casaco torna o inverno muito mais atraente.

ZARA Jeans de cintura alta e perna larga Jeans muito bons.

ZARA Sapatos com fivela estilingue A cor e a forma fazem com que pareçam tão elevados.

COMPRAR

Jill Sander Bombas Slingback

Simkhai Kimia – Jaqueta com cintura amarrada

Detalhes românticos estavam por toda parte nas passarelas de primavera, e esse vestido é perfeito.

Espere até ver a parte de trás.

Demellier A bolsa tiracolo de Nova York As bolsas Leste-Oeste ainda estão na moda para 2025.

Levi’s Jeans de perna larga com caixa torácica

Caos Celestial O icônico relógio Monroe

PSA: Este também tem as costas abertas.

Jenny Kayne Suéter Cocoon alpaca com gola redonda Tenho esse suéter em outra cor e é divino.

shashi Brincos Alice Tartaruga

Esta silhueta é tão lisonjeira.

REFORMA

Reforma Vestido de cetim Cecília Os detalhes em renda serão enormes para a primavera.

Reforma Bolsa Rhea Hobo

Reforma Jaqueta jeans Archer Eu amo essa versão de jaqueta de celeiro.

Reforma Saia de seda Carolina Mais lindos detalhes em renda.

Reforma Salto tipo slingback Patty

Vedas Jaqueta de couro Flynn Fale sobre uma jaqueta que nunca sai de moda.

Reforma Saylor Cashmere Blend com decote em V Você pode simplesmente dizer que é doce.

Reforma Mocassim macio Kat