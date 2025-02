Acabei de encontrar a tendência de cores acessível que é aprovada por Khaite, Alaïa e Jil Sander

Mesmo se ainda estamos no fundo do inverno, meus pensamentos já estão derivados para um clima mais quente e dias mais longos. A imagem de céu crocante e ensolarado e brisa fria me faz sentir enérgico e pronto para sacudir o frio em favor de cores mais claras e mais brilhantes. Embora a primavera esteja geralmente associada a tons pastel e nuances de sonho e sonho, há uma cor que cada pessoa da moda está ansiosa para usar em março, abril e maio: pó rosa.

Esta sombra doce e delicada está pronta para dominar esta temporada, graças às aparências nas encostas em setembro. Marcas como Khaite, Jil Sander, Alaïa e Jason Wu têm todo o pó rosa integrado em suas criações, optando por vestidos de musselina de seda, casacos estruturados e saias em vários níveis. Pode ser o efeito Glinda graças a MalvadoUma corrida de sucesso no ano passado, mas todo mundo está de olho no pó rosa. Buh -By, Barbie Pink – Esta sombra mais suave contrasta profundamente com a brilhante fúcsia que assumiu o controle de paletas de moda de verão em 2023.

Em quem usa o Reino Unido Índice de tendência de primavera / verão 2025 ,, Carolyn Mair, PhD consultor de negócios de moda e autor de Psicologia da moda ,, explicou que o rosa claro evoca os tempos mais simples, dado o caos do mundo. “O pó rosa é frequentemente associado a doçura, otimismo, nostalgia e itens essenciais”, disse Mair. “A tendência reflete um desejo psicológico de se reconectar com a simplicidade, a infância e a alegria instável, oferecendo uma fuga gentil e reconfortante de responsabilidades adultas e pressões sociais”.

Embora essa tendência de cor lembre as elegantes damas das décadas de 1950 e 60 com níveis de sofisticação Grace Kelly, você não precisa ser um bebê de confiança para obter a aparência. Abaixo, navegue pelos melhores itens rosa em pó menos de US $ 200 para comprar agora com preços mais altos peças de designers que nossos editores não podem parar de zumbir.

Compre menos de US $ 200 itens de rosa leve

Marinha velha Balé de couro

Alinhar Sophia ajustou o blazer

Madewell Costura de bolso de carga cultural

Madewell Calças retas lamacidas em uma bandeira

manga Lã rondelange cor puxão

Brecha Cubra com um nó quadrado de cetim

Reforma Julie Tricot

Emi Jay Grande effing de clipe em açúcar rosa

Kimchi azul Cardigã de manga curta Rachel

Marmelo Camisolos de colarinho laminado na luz da Caxemira Mongólia

Rato Saia de deslizamento midi de polarização em pétala / onyx

Reforma Elio tricô de tricô

Ler Pointelle Slim Fit Long Model Long

A Academia de Marianna Cardigan Adalynn

Subestimado Camiseta de cotovelo de compressão de algodão

Calçados BC por Seychelles Georgette Satin Ballet Flats

Schutz Sandália de cetim

Reforma Conjunto de aumento da Chloé Rise

Camila Coelho Pauline simulou pescoço do pescoço

A loja Frankie Saia de lápis rosa

Compre mais itens de rosa leve

Sandy Liang Rose Jasper Dress

Ler Camisola de malha Zoe

Khaite Jaqueta Daim Morsson

Camila Coelho Casaco haliee

Sandy Liang Salia Naru de balé

Khaite Vestido de gola alta de Norla Jersey

Prada Mini reedição 2000 Bolsa de reedição