Acabei de encontrar as bases mais luxuosas de J.Crew, Gap e Banana Republic – e elas estão todos à venda

As bases são a espinha dorsal do meu guarda -roupa, e eu conto particularmente nessa época do ano – com o frio e o cinza e nem sempre sou inspirado a montar algo extraordinário. De fato, quando estou preso em uma rotina de estilo, geralmente não são as partes da moda que me separam – com mais frequência do que o contrário, essas são as bases nas quais meu guarda -roupa é construído. No momento, minhas bases poderiam fazer com uma atualização chique e, depois de rolar as vendas nesta semana, encontrei uma infinidade de estilos luxuosos e altos de J.Crew, Gap e Banana Republic (três varejistas conhecidos por seus chiques levam os clássicos).

Suéteres de caxemira clássicos com botões básicos líquidos e jeans de alimentação direta, abaixo, compartilho minhas bases favoritas absolutas – tudo isso está à venda e vale a pena colocar a mão antes de vender (ou retornar ao preço total). Continue a rolar os rótulos de preços tão baixos quanto US $ 12.

Para temer

jóia Étienne vergonha surpresa em Oxford Léger Um botão azul descontraído exala vibrações francesas.

jóia Tampa do tanque Um tanque chique que você pode sobrepor agora e usar sozinho com calça branca no verão.

jóia Caxemira Meias Não durma nas meias de caxemira de J.Crew.

jóia Brincos de orbes esculturais Brincos diários que fazem uma declaração de vanguarda.

jóia Nova jaqueta relaxada Uma malha listrada chique que você pode usar o ano todo.

jóia Camisa clássica em cofinismo de algodão É hora de atualizar seu botão branco clássico.

jóia Pratos de balé no dedo do pé Quinn Os balés clássicos são sempre Uma boa ideia.

jóia Camiseta de algodão pima algodão Preencha o essencial.

jóia Calça Natalia em quatro estações

jóia Novas botas de couro Stevie Botas pretas perfeitas PENDÊNCIA existe.

jóia Novo blazer na dama Atualize seu blazer com um estilo chique sem colarinho.

jóia Turtleneck de algodão na banda Estilo com um par de jeans brancos relaxados.

jóia Étienne camisa surpresa em popline em algodão listrado A camisa Etienne de J.Crew é uma das minhas favoritas de todos os tempos.

Brecha

Com uma mola no horizonte, você não deseja transmitir uma nova vala chique por menos de US $ 100.

Brecha Lei de alto peso dos anos 90 Estou obcecado com a lei dos anos 90 de Gap. Mal posso esperar para colocá -los brancos.

Brecha Garoto 100% algodão de tamanho grande

Brecha Lochy Jean dos anos 90 Jeans que parecem levantados e educados para o dia ou a noite.

Brecha 365 calças plissadas grandes e grandes Calças personalizadas luxuosas a um excelente preço.

brecha Bolsa de lona leste-oeste Ninguém acreditará que é inferior a US $ 45.

brecha Colete de longo prazo em linho Carré-Mélange Eu amo este decote quadrado moderno.

Brecha T-shirt de algodão supima

brecha Vestido de suéter da costa Maxi em V Estilo com botas de joelho agora e tire sandálias mais tarde.

Brecha Tanque cortada em dinheiro Um tanque de tricô luxuoso.

Brecha Oxford cortou a camisa grande algodão orgânico Basta adicionar jeans na cintura alta.

República da Banana

República da Banana Tanque de corredores de nervuras

República da Banana T-shirt atemporal chrex

República da Banana Calças relaxadas Calças que escorrem uma elegância sem esforço.

República da Banana Sweater V -Neck Garantido, você o alcançará no ensaio.

República da Banana Camisole extensível doce

República da Banana Suéter de manga curta para sempre O tipo de suéter relaxado que usarei durante toda a primavera.

República da Banana Popover moletom Esportivo E sofisticado.

República da Banana Grand Height -Jeans

República da Banana Suéter V -Ceck para sempre Incline -se nos tons azuis azuis.

República da Banana Camisa clássica de popelina Você nunca pode ter muito.