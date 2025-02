Acabei de experimentar os mocassins em marrom marrom na rua, que serão vendidos

Se você examinou recentemente a aparência das pessoas mais elegantes, deve ter notado que um sapato em particular se tornou um favorito rápido. Elegante com jeans, saias, costura e muito mais, é o pão de mocassim que voltou para nos aliviar de grandes botas de inverno e se mover transparente nos dias mais brilhantes.

Em particular, os mocassins de cervos nas sombras do chocolate profundo estão ganhando mais pesquisas no momento, com o emblemático o salto de Saint Laurent sentado no topo da minha lista de desejos em seu colega de designer. Conheça as outras histórias camurça Penny Loafer, um par que eu pessoalmente coloco à prova.

(Crédito da imagem: @florriexander)

Classic no design, elegante e à sombra, e trazendo profundidade através de um tecido contrastante de camurça, é fácil ver por que os mocassins em camurça marrom fazem tantas pessoas no momento. E outras histórias emprestadas à atração clássica da forma de Penny Loafer, um sapato de solteiro que trabalhará confortavelmente duro em nossos armários muito além do culto atual. Em vez do dedo redondo liso esperado, você encontrará um efeito esclarecido criado pelas costuras reunidas em torno da caixa do dedo do pé, que novamente concorda com os designs considerados pelos designers levantados ao longo dos anos.

(Crédito da imagem: @florriexander)

Por £ 125, esse par é um pouco mais caro do que outros achados da High Street, mas no que diz respeito aos sapatos que você deseja durar muito em seu guarda -roupa, é vantajoso investir em tecidos de melhor qualidade. Este par é composto por 100% de camurça e 100% de revestimento em couro e, testando -os, posso confirmar que eles são tão confortáveis ​​quanto chiques. Eu peguei meu tamanho regular e eles se adaptaram perfeitamente.

Continue percorrendo os mocassins de Penny em Suede e outras histórias e compre mais mocassins em camurça marrom.

Compre mocassins de Penny em camurça

E outras histórias Mocassins na Suécia

Compre mais mocassins:

Ysl Sou Loafer’s para pesquisar mulheres em chocolate escuro Um par com que eu sonhei.

Russell e Bromley Dartmoor Mocassin Saddle Mobit Uma forma atemporal e um tom elegante.

Workshop ATP Daim mocassins Arorola O ATP sabe tudo sobre excelentes acessórios.

Catasçadores vagabundos Amina Eu sempre volto para tons de cerejas profundas.

Um par pretendia ser transportado por anos e anos.

Cos Mocassins de couro Confie para fazer um mocassim extremamente elegante e portátil.

Gucci Mulher Gucci Jordan Loafer Os mocassins Gucci Jordaan são emblemáticos por um motivo.

Massimo Dutti Mocassins flexíveis O couro granulado é um toque tão bonito.