Acabei de me mudar de Berlim para Nova York – essas 7 postagens já estão se tornando básicas

Uma coisa sobre morar em Nova York? Você vai precisar de uma bolsa bem grande. Como qualquer pessoa na comunidade da moda sabe, temos muitas coisas para carregar, mas isso não significa que estamos dispostos a nos sacrificar com uma bolsa sem estilo para isso. Digitar VE Coletivo. Essas são exatamente as bolsas que vejo diariamente no metrô, na rua, no meu estúdio de Pilates local e em quase todos os cantos da cidade onde mulheres ocupadas, mas elegantes, podem ser encontradas. Novidade: eu sou um deles. Nos meus dias mais ocupados, meu Use bolsa de caminhada abriga minhas roupas de ginástica, tênis, bolsa de maquiagem, laptop e garrafas de água e juro pelo look inteiro da bolsa de grife no meu outro braço.

Portanto, não é nenhuma surpresa descobrir que a mente por trás da marca é igualmente chique. Falei com o cofundador e CEO Lili para trabalhar Sobre a expansão americana da marca, saindo de sua cidade natal, Berlim, e, claro, os itens básicos de estilo que definem seu novo guarda-roupa em Nova York. Mas vamos voltar um pouco. Para quem não conhece, a VEE Collective é uma marca que está revolucionando o mercado de luxo com suas bolsas ultrapráticas que estão muito longe das bolsas de lona que a maioria dos nova-iorquinos que vejo carregam seus itens essenciais. As bolsas são elegantes e estilosas, mas talvez o mais importante, surpreendentemente úteis. Feitos de materiais leves feitos para resistir ao seu passeio, eles são equipados com detalhes atenciosos, como bolsas internas, zíperes mais grossos e fáceis de usar e marcas discretas.

Eles atraíram a atenção de Nova York de Goop e Fouquet, dois colaboradores recentes, bem como de varejistas como Saks Fifth Avenue e Bergdorf Goodman, onde as latas são estocadas ao lado de Bottega Veneta e Alaïa, não muito consideradas concorrentes. companheiro às malas de informática do momento.

Claro, o estilo de vida de Radu tem grande influência em seu estilo pessoal. A fundadora da marca, mãe de dois filhos e recém-transplantada em Nova York está sempre em movimento e por isso um anúncio educacional para Vee Collective – ela Leste seu cliente. Como estamos sempre intrigados com o polimento natural dos nossos amigos da moda europeia, eu sabia que o guarda-roupa de Radu seria uma fonte de inspiração, por isso pedi-lhe que descrevesse algumas das formas como o seu estilo mudou desde a passagem de Berlim para Nova Iorque.

Como acontece com qualquer grande mudança na vida, o movimento mudou inegavelmente a maneira como ela se veste no dia a dia. Ambas podem ser cidades ultraelegantes, mas como qualquer pessoa que já visitou ambas sabe, ambas as cidades têm paletas de alfaiataria bastante distintas, e Radu certamente se adaptou para se adequar ao ritmo, estilo de vida e estética de seus colegas nova-iorquinos. Então, sem mais delongas, aqui estão sete peças nas quais Lili mais confia agora.

1. Bolsa versátil

“Esta é a minha bolsa que me leva a reuniões e reuniões, vans escolares infantis, treinos, o que você quiser – minha Carregar caminhada é minha bolsa Mary Poppins e tem sido muito útil no metrô e andando por Nova York. “

VE Coletivo Sacola Porter Max Ripstop

VE Coletivo Degrau acolchoado de nylon Porter

VE Coletivo Bolsa Porter Basque Mandue acolchoada

2. Apartamentos chiques

“Sapatilhas são obrigatórias para mim. Em primeiro lugar, são confortáveis ​​- geralmente todas as minhas roupas devem ser confortáveis ​​- e combinam com a maioria dos meus looks. Dos compromissos à semana de mercado e à escolha do meu “Tenho que estar com looks fáceis que pode me levar por toda Nova York.”

ALAÏA Bombas de balé de couro perfurado

Feito bem Hera Grommet Mary Jane Flats

Vibi Veneza Apartamentos Mary Jane Nero

3. Revestimento de cisalhamento

“Meu casaco Chloé é facilmente a peça de inverno mais perfeita de Nova York. Adoro usá-lo com jeans e um top simples porque é muito fácil, mas ainda me faz sentir estiloso e, o mais importante, quente.”

Alex Mill Casaco reversível de urso polar

Bom americano Pele sintética com gola de pele

4. Sambas da Adidas

“Eu era obcecado por sambas de todas as cores. Eles eram tão perfeitos para o meu estilo berlinense, e embora eu tenha me visto enfeitando meu visual com acessórios mais divertidos, como minhas sapatilhas Chanel e Alaïa e botins de salto alto desde a mudança, eles ainda são uma das peças preferidas. . herói que adaptei ao meu guarda-roupa nova-iorquino. “

Adidas Originals Samba e tênis

5. Embreagem superdimensionada

“Posso ser tendencioso aqui, mas esta é minha bolsa favorita e a única que uso. Eu realmente trabalho para todas as ocasiões, seja com traje de praia ou para jantar.

VE Coletivo Embreagem Caba

VE Coletivo Embreagem Caba

VE Coletivo Caba Clutch na frente do rosa

6. Jaqueta jeans fácil

“Sou uma garota do jeans. Minhas peças de jeans se tornaram colecionáveis ​​e misturo e combino todos os dias, como esta jaqueta Loewe, que é uma das minhas peças mais usadas.”

Loewe Jaqueta jeans com acabamento em couro

Reforma Jaqueta jeans Archer

Linha e ponto Jaqueta Bonny Barn

7. colete feito sob medida

“Como mencionei, sou uma grande garota do jeans e também uso esse colete com camiseta e jeans branco. É perfeito para estar no workshop trabalhando em novos designs e estilos para nossa marca.”

Khaite Colete jeans deitado Lizzo