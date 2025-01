Acabei de testar a alternativa da aparência da moda natural ao rímel preto – e nunca mais voltei

Sei que sou um editor de beleza, mas no que diz respeito ao melhor rímel, costumo manter as fórmulas que conheço e que amo. Não me interpretem mal, adoro procurar e testar novos lançamentos, mas incorporá -los à minha rotina diária é outra história. Veja bem, eu gosto de maquiagem natural. Eu uso os mesmos máscaras há anos que sei que posso contar com eles para me dar esse acabamento de maquiagem “sem maquiagem”. Então, quando soube que o rímel de Bordeaux estava na moda, imediatamente supus que não era para mim.

Sou fiel ao rímel preto e marrom desde que me lembro, então a idéia de adicionar um toque de cor aterrorizada. No entanto, no final, não havia nada a temer. Sim, depois de estar convencido de experimentar o rímel Bordeaux, percebi que é realmente uma maneira super sutil de estourar os olhos. “O rímel de Bordeaux é uma maneira divertida de adicionar cor à sua maquiagem sem ser uma declaração demais ou ser muito brilhante”, disse Yolanda Dohr, maquiadora da experiência de maquiagem inclusiva de Londres, Feixe. “Este rímel é uma maneira sutil de tornar sua maquiagem mais emocionante, adicionando um toque único (e elegante)”.

Intrigado para descobrir mais? Decidi pesquisar sobre a tendência e passei os últimos meses para testar algumas das melhores máscaras de Bordeaux do mercado. Continue rolando para comprar minha edição.

O rímel de Bordeaux é mais natural que o rímel preto?

Uma coisa que eu gosto nessa tendência é que ela torna minha maquiagem muito mais natural. Semelhante ao rímel marrom, a Borgonha pode ser muito mais macia que o preto, por isso é perfeito para uma aparência de maquiagem mais discreta.

“Eu diria que realmente parece mais sutil que o rímel preto”, acrescenta Dohr. Sendo dito, Dohr Disse que os resultados dependem da sua cor natural dos cílios. Se você tiver cílios mais claros, o rímel Bordeaux pode ser perfeito para fazer uma declaração mais suave com sua maquiagem.

Editor de beleza júnior, Grace Lindsay, rímel com Bordeaux.

O rímel de Bordeaux se encaixa em todas as cores dos olhos?

Uma coisa que eu queria saber era se o rímel de Bordeaux poderia trabalhar com todas as cores dos olhos. Se você não soubesse, o rímel azul pode realmente estourar os olhos castanhos, então fiquei intrigado ao saber que efeito as fórmulas de Bordeaux poderiam ter.

“Todo mundo pode usar um rímel de vinho, mas será particularmente bom para aqueles que têm olhos verdes, avelã ou azuis”, disse Dohr. “O contraste garantirá que a cor dos olhos se destaque ou pareça muito mais do que faria com outros tons de rímel”.

Também fiquei intrigado ao descobrir se esse produto de maquiagem funcionaria com todos os tons de pele. “Sim, o rímel de Bordeaux é adequado para todos os tons de pele”. Dohr me diz. “É particularmente agradável usar naqueles que têm tons de pele muito justos porque é mais sutil em comparação com o rímel preto, o que às vezes pode ser um pouco demais para aqueles que têm pele muito clara e cabelos claros”.

Os melhores máscaras de Bordeaux, como escolhido por um editor de beleza

1. Maybelline Lash Sensational Sky High Rímel em Haze Borgonha

Maybelline Rímel de chicote de céu alto em Bordeaux névoa Melhor para: Volume e comprimento Impermeável: Não O Sky Sky High Maybelline Sensational Sky Mascara poderia ser um dos melhores máscaras acessíveis que eu nunca tentei, então fiquei encantado ao ver que ele veio em um profundo sombra da Borgonha. Essa fórmula não apenas adiciona um volume sério sem tufos, mas, graças à nova sombra, é perfeita para tomar sua maquiagem diária. Para Acessível

Adicionar volume sem tufos

Prolongamento e separação dos cílios Contra Às vezes, pode empilhar sob os olhos

2. Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lashes! No sonho pop

Charlotte Tilbury Pressão Push Push Up Sylehashes! No sonho pop Melhor para: Aparência natural Classalhos Impermeável: Não Este é um dos meus ráscaras da Borgonha favoritos quando eu quero maquiagem realmente natural. Certamente não é o rímel chegar quando você deseja muito volume, mas é ideal para separar os cílios e adicionar esse efeito flutuante. A sombra da Borgonha é muito sutil, mas sempre me faz elogios toda vez que a uso. Para Adicione um efeito flutuante

Separe os cílios

Parece natural Contra Não adiciona muito volume

Um pouco mais caro

3. Traço Hermès d’Hermès Revitalizando o rímel de cuidados em 03 Red H

Hermes Traço d’hermès revitalizando rímel de cuidados em 03 vermelho h Melhor para: Aparência natural Classalhos Impermeável: Não Se você está procurando uma opção de luxo, não pode ser confundido com a beleza de Hermès. Esse rímel não é apenas bonito de olhar, mas também cria a ilusão de cílios mais grossos. Possui uma varinha ultrafina que cobre os cílios de cada cílios na ponta, sem flocos ao longo do dia. O rímel preto está em minha coleção há algum tempo, mas tenho a sensação de que esse rico sombra de Bordeaux pode se tornar meu novo favorito. Para Pauzinhos ultrafinos são todos os cílios

Não lasca ou não mancha ao longo do dia

4. Alto rímel de clínica de edição limitada em mel preto

Clínico Rímel com alto impacto em edição limitada, mel preto Melhor para: Olhos sensíveis Impermeável: Não Tenho certeza de que você já ouviu falar do batom emblemático do mel clínico, mas você sabia que a marca também está fazendo um rímel na mesma sombra da Borgonha? Eu tenho olhos bastante sensíveis, por isso sou um grande fã deste produto – ele foi testado como oftalmologista, testado por alergias e também é 100%de fragrância. Não apenas isso, mas também adiciona um volume e comprimento naturais. Se você deseja mais de uma aparência de declaração, o rímel é construído, mas pode ser necessário aplicar algumas camadas. Para Claro para olhos sensíveis

Comprimento e volume da construção Contra Além de uma aparência natural

Um pouco mais caro

5. Benefie Badgal Bang em edição limitada! Rímel volumante em ameixa selvagem

vantagem Badgal Bang em edição limitada! Rímel volumante em ameixa selvagem Melhor para: Uma declaração concluída Impermeável: Não Que carrega o editor-chefe do Reino Unido, Poppy NashColoque -me neste rímel. Não é o que eu alcançaria todos os dias, mas é ótimo para as noites e ocasiões especiais. A fórmula de volumização torna seus cílios tão cheios e é resistente a manchas e resistente à água, para que você não precise se preocupar com o que ela escorrega. Além disso, o tom de ameixa selvagem parece tão chique. Para Adicione um acabamento de declaração

Fórmula resistente a teste e água Contra Não parece tão natural

Um pouco caro

6. Kiko Milano Maxi Mod Color Mascara em 03 Plum

Kiko Maxi mod rímel colorido em 03 ameixa Melhor para: Aplicação precisa Impermeável: Não Se você gosta do som das opções de luxo nesta lista, mas deseja testar um rímel de Bordeaux antes de investir, recomendo experimentar este rímel Kiko. Não é apenas o lado mais acessível, mas está disponível no tom de ameixa mais bonito, perfeito para o outono / inverno. Você provavelmente pode dizer isso na foto, mas esse rímel vem com um pincel minúsculo. Eu pensei que não faria muito, mas na verdade ajuda a revestir cada cílios e leva a um acabamento suave e natural. Para Mais acessível

Plum suficiente

Acabamento de aparência natural Contra Alguns podem preferir um pincel maior