Acabei de voltar do esqui – 7 penteados sem esforço para seguir seus trilhos depois

Acabei de voltar da minha primeira viagem de esqui e, exceto para trabalhar nas camadas básicas para embalar e traçar os lugares para a pré -população de bebidas, uma das primeiras perguntas que tive antes das minhas férias nos Alpes era que os penteados de esqui para vestir. Estilizar as melhores tendências capilares de 2025 com um capacete não é o mais fácil (olá, cabelos de chapéu), e mesmo que eu quisesse algo prático para voar nas encostas, eu sempre quis parecer chique – e não muito arborizado – então, minha caça Para que os melhores penteados e acessórios para o cabelo fossem iniciados para o esqui, e eu fui a um Instagram e Tiktok Hole para descobrir quais penteados eu deveria tentar.

Felizmente, existem muitos penteados de esqui chiques e acessórios para o cabelo que são sem esforço, compatíveis com capacetes e realmente fáceis de guiá -lo durante um longo dia de esqui no primeiro gole do seu sprit aerol. Percorra os penteados de esqui comprovados que você deseja economizar para sua próxima viagem de esqui. Ou, se você ignorar completamente a parte de esqui e seguir as encostas para vibrações únicas, há tantos penteados chiques depois de querer experimentar aqui também.

Os melhores penteados de esqui

1. Tranças

Se você tem cabelos compridos, vai querer ir embora durante o esqui para evitar emaranhados, especialmente se eles estiverem particularmente ventosos ou com neve. No entanto, um penteado de pão ou um rabo de cavalo é muito grande quando você usa um capacete, para que selos e almofadas francesos sejam ótimas opções para manter o cabelo com cuidado fora do rosto, mas educado o suficiente para parar para o almoço. Eles também são fáceis de inserir um lustre de pescoço ou sua jaqueta de esqui, se necessário. Não é de surpreender que seja um penteado de esqui exclusivo para muitos snowboarders e esquiadores de cabelo comprido.

Compre o visual

Gisou Óleo de cabelo com infusão de mel Adicionei proteção e doçura adicionais ao meu cabelo, corro algumas gotas de óleo de cabelo através do meu comprimento antes de começar.

Enrole muitas faixas elásticas de cabelo reutilizáveis ​​para garantir suas tranças francesas no lugar.

2. Banner de Jersey

Um banner de camisa preta se tornou minha opção absoluta durante o esqui. É uma ótima maneira de manter seu cabelo mais curto longe sem se sentir volumoso sob o capacete. Alguns dias, consertei meu cabelo em um rabo de cavalo baixo e a varrei com uma tira de camisa para esquiar, antes de deixá -lo depois que cheguei depois. Você pode optar por uma faixa de camisa ou procurar faixas térmicas mais grossas, que também adicionarão uma camada adicional de calor durante o frio. Além disso, é uma ótima maneira de manter o cabelo fora do caminho se você tiver um penteado curto, como um corte de cabelo que não é longo o suficiente para se conectar.

Compre o visual

H&M Penteados de Jersey de 2 pacotes Você os alcançará dentro e fora dos trilhos.

H&M Banner esportivo em pelúcia Esse banner encaracolado não é apenas quente, mas parece tão chique.

3. Tira de pele falsa

Se você quiser um pouco de glamour adicional para o esqui posterior, embrulhe uma faixa de pele falsa, que não apenas manterá a cabeça e as orelhas formadas, mas também chiques depois de um dia nas encostas. Também fica ótimo nas fotos, se você deseja canalizar uma atmosfera confortável e de inverno.

Compre o visual

E outras histórias Faixa de pele falsa Uma faixa falsa de inverno é eternamente elegante.

H&M Banner suave forrado com lã Estou apaixonado por esta versão morena em False Fur.

4.

Se você usar o cabelo de cima para baixo, a maneira mais fácil de adicionar um pouco ao penteado de esqui é deixar algumas cólicas de rosto em cada lado da sua cabeça para prender sua aparência de esqui. Para impedir que eles apareçam planos, a névoa através Hair de Sam McKnight Cool Girl Texture Mist (£ 27) e mantenha um bom xampu seco em espera para manter as raízes levantadas e livres de gordura –Dia da prova viva Dia do cabelo perfeito (PhD) shampoo seco limpo avançado (£ 38) é o meu favorito.

Compre o visual

Hair de Sam McKnight Méneta de textura da garota legal Um rápido spritz desse spray dará seu volume de reviravoltas e uma textura derrotada.

Prova viva Shampoo de xampu de cabelo perfeito para cabelo (doutorado) seco limpo avançado Um bom shampoo seco verá você durante suas férias de esqui. Ele é o favorito dos editores de beleza.

5. rabo de cavalo baixo ou pão

Esses dias claros e azuis, optei por um rabo de cavalo baixo que fica do lado de fora do capacete. É ideal para entrar em um lustre no pescoço ou dentro da jaqueta de esqui para mantê -la longe. Além disso, se você tiver cabelos no meio, é outra maneira ideal de manter o comprimento fora do seu caminho. Certifique -se de tomar muitas faixas de elástica de cabelo grossas para manter seu rabo de cavalo no lugar o dia todo. Mas talvez evite -o se neve fortemente para impedir que seu cabelo fique molhado e congelado.

Compre o visual

Insissibindo Power Hair Belic em cristal Elastics de cabelo fortes que não deixam dobras são difíceis de encontrar, mas esse cabelo preso no lugar sem causar indentas através de seus comprimentos.

Deslize a seda Srchies magros em seda pura Os carrinhos de mão de seda são ideais para evitar pendurar enquanto estilizam o cabelo e são fáceis de decolar e apertar ao longo do dia.

6. Causa tricotada

Em dias muito frios, você vai querer levar um capuz esportivo para manter o frio longe e proteger seu rosto dos ventos fortes e da neve. No entanto, os capuzes de malha têm um momento enorme agora e parecem chiques desgastados e fora das encostas, mantendo você quente e grelhado.

Compre o visual

Momento perfeito Alpaca-Bulend Caillave As fibras de alpaca são tão macias e ajudam a manter a cabeça e o rosto quentes nas encostas.

Tenho meus olhos nesta versão branca, que usarei muito tempo depois de minhas férias de esqui.

7. Muffs da orelha

Talvez a maneira mais fácil de elevar seu penteado pós-ski seja com um par de abrasos de orelha macia. Eles parecem super usados ​​com seus cabelos, tranças, rabo de cavalo ou pão baixo. Tão versátil.

Compre o visual

Zara Falhas de estampa de animais Estou obcecado com este par de estampas de leopardo.

Pessoas livres Orelhas difusas falsas