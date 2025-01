Achei que já tinha acabado com as leggings, mas essas 6 roupas as deixam chiques de novo em 2025

Minha categoria preferida de roupas são peças que combinam estilo e conforto: pense em suéteres soltos de lã, tênis e jeans perfeitamente ajustados. Se eu tivesse que escolher, como me sinto do ponto de vista prático sempre estaria em primeiro lugar, mas nunca fui fã de leggings.

Claro, eu os procurei quando era adolescente, combinando-os com botas Ugg e um cardigã Jack Wills, mas a verdade é que quando adulto sempre tive dificuldade em usá-los casualmente de uma maneira que parecesse elevada e refinada; Eles geralmente só se juntam a mim em passeios com o cachorro ou em tarefas de fim de semana quando meu jeans está para lavar. Mas em 2025, pretendo redefinir o lugar deles na minha rotação semanal, passando-os de um tempo de inatividade essencial para a base de looks realmente chiques. Se eu puder experimentar o nível de conforto que as leggings provam enquanto Se você olhar com atenção, pode ter certeza que descobrirei como.

Sem fugir da assistência de alfaiataria, recorri a alguns dos meus influenciadores de moda mais confiáveis ​​para inspirar minha nova abordagem ao estilo de legging. De looks elegantes de blazer a conjuntos casuais, os exemplos a seguir farão parte da minha lista de roupas o mais rápido possível. Legging pronta…

6 LOOKS LEGGING CHIQUES PARA COPIAR EM 2025:

1. Blazer + Leggings + Botas de Equitação

Notas de estilo: Botas de montaria e leggings são uma combinação clássica que fica mais estilosa com um blazer de alfaiataria na mistura. Para encontros para café e reuniões de trabalho, esta é uma fórmula infalível.

Compre o visual:

STELLA MCCARTNEY Blazer oversized de lã houndstooth Um blazer houndstooth é a base de qualquer boa coleção de agasalhos.

COS Top de gola alta em lã Merino Você suportará muito desgaste com este prático item indispensável.

Feitas de algodão elástico, essas leggings são projetadas para conforto o dia todo.

duna Londres Botas altas de couro Tucci Premium Eles já estão à venda, então não durma com eles!

2. Casaco longo + legging + tênis

Notas de estilo: No tempo frio, um casaco longo pode ser jogado sobre qualquer coisa e você ficará instantaneamente arrumado. Adicione uma bolsa de camurça para um toque moderno.

Compre o visual:

COS Casaco de lã dupla face com cinto A qualidade dos casacos COS é de nível superior.

e outras histórias Bolsa tote grande em camurça Esta bolsa de camurça vem em quatro outras cores, incluindo um alegre tom de azul.

A LINHA Leggings Woolworth Stretch Ponte Essentials Leggings que você vai adorar por anos.

Olhar Tênis Venturi de camurça Este tom bege quente parece um pouco mais alto do que os tênis brancos comuns.

3. Camisa jeans + malha + legging capri

Notas de estilo: Camisas e jaquetas jeans serão o centro das atenções nesta primavera. Comece na frente e invista em um estilo para combinar com leggings longas agora e leggings curtas estilo capri mais tarde.

Compre o visual:

Ralph Lauren Camisa jeans grande Isso nunca sairá de moda.

COS Suéter grosso de gola redonda em caxemira pura Você ficará tão desgastado com este estilo simples.

Por esse preço, vale a pena experimentar a tendência capri.

Carlos e Keith Bolsa Charlotte Uma das muitas bolsas Charles & Keith que estou de olho.

4. Blazer grande + leggings de estribo + sapatilhas

Notas de estilo: Sim, é outro look de blazer, mas é definitivamente a maneira mais fácil de enfeitar suas leggings. Um par de sapatilhas sofisticadas e pontiagudas também será útil.

Compre o visual:

CARVEN Blazer oversized de sarja de lã trespassado O tipo de peça que você guardará para o resto da vida.

H&M Brincos angulares Para joias da moda com orçamento limitado, recorra à H&M.

Eles manterão sua aparência limpa sem se acumularem ao longo do dia.

Coleção M&S Sapatos de cunha com laço Adoro o detalhe delicado do laço.

5. Suéter tricotado + legging + tênis

Notas de estilo: Esta roupa despretensiosa é o epítome do chique e aconchegante, desde o suéter grosso tricotado até os tênis marrons da moda.

Compre o visual:

Andar Suéter de lã tricotado A última malha para adicionar ao seu arsenal.

Acredite em mim: os bonés de beisebol serão muito populares nesta primavera/verão.

variedade Legging cintura alta Freesoft 25 Tenho a ideia de trocar a legging preta por uma calça cáqui.

adidas Tênis X Song para Mute Country Og A melhor combinação de estilo e funcionalidade.

6. Cardigan + Leggings + Sapatos Leopardo

Notas de estilo: O conjunto de Pilates de Anna coloca uma das maiores tendências de 2025 em destaque, os sapatos com estampa animal. Aqui, as leggings são a base para um look fresco e despojado.

Compre o visual:

Reforma Cardigan de caxemira Clara com gola redonda Sempre vale a pena gastar um pouco mais em caxemira.

Esta camiseta é altamente recomendada por toda a equipe Who What Wear.

Coleção M&S Legging de cintura alta Disponível em comprimentos curto, regular e longo.