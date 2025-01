Achei que odiava jeans skinny, mas esses 5 estilos de calçados os tornam legais de novo

Jeans skinny têm sido um campo de batalha. Durante anos, eles foram meus favoritos: elegantes, atraentes e fáceis de estilizar. Mas então a internet decidiu que eles estavam desatualizados. A ascensão de jeans largos, jeans cargo e todas as outras silhuetas aprovadas pela Geração Z empurrou os skinnies para a categoria “cringe millennial”. Mas isso não me incomodou. Eles me serviam como nada mais poderia e, apesar do ciclo de tendências, recusei-me a deixá-los ir.

Mesmo assim, eu estaria mentindo se dissesse que o barulho não me afetou. Houve dias em que troquei por jeans retos só para evitar olhares de soslaio. Mas recentemente? Algo mudou. Os jeans skinny estão de volta e, em vez de parecerem desatualizados, estão começando a parecer… frescos de novo. O truque? Sapatos que os trazem para o presente.

Os 5 estilos de calçados que tornam os jeans skinny legais novamente:

1. Botas de bico fino com salto gatinho

Notas de estilo: Para a noite, eu optaria direto por botins pontudos com salto gatinho. Estas não são suas botas padrão; eles são elegantes, polidos e modernos, com salto baixo e bico fino. Combinado com jeans skinny, gola alta preta justa e joias grossas de ouro, esse look de botas e jeans transmite um clima bem francês.

Compre o estilo:

Totem Ankle boot com salto médio com relevo crocodilo Opte por uma bota com efeito crocodilo para adicionar textura ao look.

Reiss Botins de pele com salto pequeno Uma sombra tão cara.

Aquazzura Botins de camurça Montmartre 50 A bota de camurça é obrigatória no inverno.

H&M Botins pontudos de camurça

Reforma Bota Roberta A ponta ligeiramente quadrada diferencia este par.

2. Apartamentos Mary Jane

Notas de estilo: Sapatilhas Mary Jane, mas não do tipo sofisticado. Pense na versão do The Row: minimalista, elegante e assumidamente legal. Eu os usaria com um moletom quadrado e um sobretudo solto. A combinação atinge o equilíbrio perfeito entre nostalgia e vanguarda.

Compre o estilo:

A linha Boheme Mj em Camurça

Veludo Menta Sapatilhas estampadas texturizadas

Eles ficarão ótimos com lavagens de jeans mais leves.

Um par que você pode levar de dia ou de noite.

ZARA Sapatilhas com estampa animal A estampa de cobra é minha nova obsessão.

3. Mocassins

Notas de estilo: O próximo passo? Flaneurs. Ficam muito bem com uma calça jeans skinny, principalmente com gola alta e blazer oversized. A leveza do jeans contra a elegância dos mocassins cria um look totalmente atemporal.

Compre o estilo:

Eles não parecem tão caros?

Andar Mocassins de couro

Prada Mocassins de couro escovado Eu amo esse tom vermelho profundo.

John Lewis Mocassins Penny de couro envernizado Pennie O marrom é tão versátil quanto o preto.

4. Salto de gatinho pontiagudo

Notas de estilo: O contraste entre o corte skinny e a silhueta pontiaguda dos sapatos exala uma energia “não mexa comigo”. De repente, os jeans skinny não pareciam mais uma relíquia. Eles se sentem poderosos.

Compre o estilo:

Veludo Menta Salto tipo slingback com fivela de couro Este par foi direto para o meu carrinho.

Jeffrey Campbell Slingbacks Estocolmo Todos vão pensar que são designers.

MANOLO BLAHNIK Mule de cetim plissado com acabamento em couro Carolyne 50

e outras histórias Bombas slingback pontiagudas Eles vão bem com qualquer lavagem de jeans.

Assobios Salto tipo slingback Nila Uma maneira simples de adicionar interesse à sua combinação clássica de jeans skinny e camisa branca.

5. Botas de cano alto

Notas de estilo: E nos dias muito frios? Botas, mas do tipo alto que os fashionistas europeus aprovariam. Couro polido ou camurça luxuosa, de qualquer forma, a tendência de cano alto confere uma estética rica de dona de casa do campo. Combine-os com um blazer quadrado grande para uma roupa casual e chique, perfeita para uma tarde na cidade.

Compre o estilo:

H&M Botas de camurça até o joelho

Porque se salto não é sua praia.

O salto bloco adicionará mais suporte para conforto durante todo o dia.

Reforma Bota de joelho Rémy