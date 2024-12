Acidente aéreo no Cazaquistão: Força Aérea Brasileira analisará os dados do acidente fatal

Os registros de voo do avião da Embraer brasileira que caiu na semana passada no Cazaquistão são encaminhados ao país sul-americano para que os dados possam ser extraídos, informou a Força Aérea Brasileira em comunicado nesta segunda-feira.

“Os dados do gravador de voz da cabine e os dados de voo serão processados ​​em laboratório administrado por pesquisadores aeronáuticos brasileiros na capital Brasília, em processo que será monitorado por representantes do Cazaquistão, Rússia e Azerbaijão”, segundo o comunicado. relatado por Reuters .

Os dados serão então enviados a pesquisadores no Cazaquistão.

No domingo, o Azerbaijão prestou homenagem aos pilotos e passageiros do avião de passageiros da Azerbaijan Airlines. O acidente matou 38 pessoas depois que as defesas aéreas russas foram usadas contra drones ucranianos.