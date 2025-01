Acidente de avião da Jeju Air: dados importantes faltando porque as caixas pretas pararam de registrar 4 minutos antes da queda do voo, diz a Coreia do Sul

Faltam dados importantes nas caixas pretas do Boeing Co. 737-800 que caiu na pista de um aeroporto sul-coreano no mês passado.

Tanto os dados de voo quanto os gravadores de voz da cabine suspenderam a gravação nos últimos quatro minutos antes de o avião colidir com uma estrutura no final da pista, disse o Ministério dos Transportes da Coreia em comunicado no sábado.

As autoridades ainda lutam para descobrir a causa do desastre aéreo mais mortal do país, que matou 179 das 181 pessoas a bordo. O avião da Jeju Air Co. que se dirigia de Bangkok para o Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, tentava um pouso de emergência em 29 de dezembro quando derrapou de cabeça para baixo na pista e explodiu após atingir a estrutura. O incidente ocorreu poucos minutos depois que a torre de controle do aeroporto alertou o piloto sobre o risco de colisão com pássaros.