Acidente de avião de Washington: caixa preta recuperada; ATC ‘com pessoal’ | 10 ótimas atualizações | Notícias do mundo

Crash para o avião de Washington: os Estados Unidos testemunharam o pior desastre da aviação da história recente na quarta -feira à noite. Um avião de passageiros comerciais da American Eagle colidiu com o rio Potomac em Washington DC depois de sofrer uma colisão no ar com um helicóptero negro do exército dos EUA. , anunciado em uma conferência de imprensa da Casa Branca que não havia sobreviventes.

O avião de passageiros tinha 64 pessoas (60 viajantes, 4 membros da tripulação) a bordo, enquanto Black Hawk usava três. Todos pereceram no acidente, marcando o primeiro grande desastre da aviação nos Estados Unidos desde 2009.

As autoridades recuperaram um dos gravadores negros do voo AA5342 no rio Potomac. Espera -se que o dispositivo recuperado contenha dados de vôo e áudio da cabine, desempenhem um papel crucial na determinação da causa do acidente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi à mídia na Casa Branca, horas após o acidente, disse: “(a) Tragédia real. A missão maciça de busca e salvamento estava em andamento durante a noite, aproveitando cada ativo à nossa disposição … o trabalho agora mudou para uma missão de recuperação.

O controlador de tráfego aéreo de serviço durante a colisão fatal de Washington estava lidando com uma tarefa normalmente gerenciada por duas pessoas. O pessoal da Torre de Controle do Aeroporto Nacional de Reagan “não era normal” no momento do acidente, que acusou 67 vidas, informou o New York Times citando um relatório preliminar da FAA.

O relatório diz que o controlador de tráfego aéreo que lidou com helicópteros no bairro do aeroporto à noite também estava instruindo o desembarque dos aviões e deixando as pistas dos aeroportos de Reagan, informou a agência de notícias Xinhua.

O avião transportou membros do Boston Skating Club, que retornou de um campo de desenvolvimento realizado após o campeonato figurativo de skate de 2025 em Wichita. O avião também transportou seis pais do distrito e três filhos do Condado de Fairfax, Virgínia, escolas. Trump disse que havia cidadãos estrangeiros, incluindo russos. Enquanto isso, o helicóptero tinha três soldados.

Em uma entrevista coletiva, Donald Trump declarou que o acidente parecia evitável. Em um comunicado, o presidente dos Estados Unidos disse: “O avião estava em uma linha de foco perfeita e rotineira para o aeroporto. O helicóptero foi diretamente para o avião por um período prolongado de tempo. É uma noite clara, as luzes acesas O avião que eles estavam queimando, por que o helicóptero não carregou ou desceu, ou virou por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião?