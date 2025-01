Acidente de avião de Washington DC: acidente remanescente do desastre de 43 anos de 43 anos que matou 78 pessoas

Crash do avião de Washington DC: Um voo da American Airlines caiu no ar com um helicóptero preto de Hawk, perto de Washington, DC, na quarta -feira (horário local dos Estados Unidos) enquanto aterrissa no Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington. Esse é quase o mesmo tipo de incidente que ocorreu há 43 anos, quando um voo comercial caiu logo após a tomada do Aeroporto Nacional de Washington, disse que a administração da aviação da Federação.

De acordo com a FAA, em 13 de janeiro de 1982, o Air Florida Flight 90, uma aeronave da Boeing Model 737-200, caiu logo após a decolagem do Aeroporto Nacional de Washington, Washington, DC

Além disso, a CNN informou que o voo 90 da Air Florida, que deixou o Aeroporto Nacional de Washington para Fort Lauderdale, atingiu a 14th Street Bridge antes de colidir contra o rio Potomac com o gelo logo após a decolagem.

Os 70 passageiros e quatro tripulantes morreram no incidente, juntamente com quatro pessoas em veículos na ponte.

A investigação do Conselho Nacional de Segurança de Transportes na época determinou que várias falhas causaram o acidente, incluindo a falha da tripulação em remover gelo e neve excessivos das asas e o motor do avião durante a operação do solo.

Além disso, o conselho manteve o capitão de vôo por não rejeitar a decolagem, mesmo que tenha aprendido de condições desfavoráveis.

O que aconteceu na quarta -feira? Anteriormente, na noite de quarta-feira, um voo da American Airlines com 64 a bordo colidiu com um helicóptero do Exército, Sikorsky H-60 ​​(Black Hawk), enquanto desembarcava no Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, perto de Washington DC.

O helicóptero, que caiu com o avião de passageiros, foi operado pelo exército. Após a colisão, o avião regional do Kansas colidiu com o rio Potomac em Washington, disseram as autoridades à agência de notícias da AFP na quarta -feira.

A FAA e a American Airlines confirmaram as notícias sobre o acidente. Uma ótima resposta de emergência e uma conexão terrestre de todos os voos foram iniciadas.

Quantos passageiros estavam envolvidos? Havia 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo do avião da American Airlines. Enquanto isso, o Exército dos EUA.

Os relatórios sugerem que 18 corpos foram encontrados, mas até agora não houve confirmação das vítimas.

