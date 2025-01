Acidente de carro em Jaipur: Thar bate um jipe ​​em uma comunidade Sikh realizando kirtan

Um jipe, dirigido pelo filho de um policial, atingiu uma multidão em Jaipur na quinta-feira, ferindo duas pessoas. Autoridades disseram que a comunidade Sikh estava participando de um kirtan quando o Thar vermelho colidiu com eles em alta velocidade.

O incidente ocorreu às 20h30 na área de Adarsh ​​​​Nagar, em Jaipur, quando 300 pessoas da comunidade Sikh estavam presentes para o kirtan. Um idoso e uma criança ficaram feridos no incidente. Eles foram levados às pressas para o hospital e atualmente estão recebendo tratamento.

Pouco depois de o carro atingir a multidão, uma multidão furiosa atacou o jipe, que transportava quatro pessoas. Três deles conseguiram escapar do local do acidente. O motorista adolescente seria filho de um policial.

No vídeo, visto pela India Today TV, um homem pode ser visto chutando o Thar vermelho enquanto outro sobe no capô e começa a quebrar o para-brisa ao bater nele repetidamente com um pedaço de pau. Vários outros se juntaram no ataque ao carro.

A polícia correu para o local logo após o incidente e controlou a situação. O jipe ​​​​foi posteriormente apreendido e o motorista adolescente foi preso.

A comunidade Sikh exigiu ações rigorosas contra o motorista.