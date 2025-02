Acidente de estrada de Téangana: dois trabalhadores mataram, outros 8 feridos quando voam novamente em Khammam – Telangana News

Duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas depois que um caminhão carregado de granito capotou em Khamamm de Telangana, informou a polícia na sexta -feira.

O acidente ocorreu na rodovia nacional Kodad-Khammam, perto do novo Lakshmipuram, em Mudigonda Mandal, quando um caminhão carregando rochas de granito polido derrubou após seu surto pneumático.

Como resultado, dez trabalhadores a bordo foram jogados no ar e alguns estavam presos sob rochas de granito. Dois trabalhadores morreram no local, enquanto outros oito sofreram ferimentos graves.

Os feridos, todos identificados como trabalhadores de Khanapuram Haveli, foram transferidos para o Hospital do Governo de Khammam para receber tratamento adicional.

Os habitantes locais acreditam que o impacto do acidente foi menos grave devido à redução do tráfego na estrada naquele momento. Depois de receber as informações sobre o acidente, as autoridades chegaram ao local e iniciaram uma investigação maior sobre o incidente.