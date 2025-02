Acidente de ônibus de Gujarat: o ônibus mergulha em garagem em Gujarat; 5 peregrinos matados, vários feridos – Gujarat News

Pelo menos cinco peregrinos, incluindo duas mulheres, morreram e outras 12 ficaram gravemente feridas após um ônibus particular que transportou peregrinos imersos em um desfiladeiro em Gujarat no domingo de manhã, disseram as autoridades.

O acidente ocorreu às 4:30 da manhã, quando um ônibus que transportava peregrinos caiu da estrada Malegaon Ghat em um distrito de 35 pés de profundidade no distrito de Dang depois que o motorista perdeu o controle, o que resultou na morte de dois homens e três mulheres, de acordo com funcionários .

Quatro ônibus com peregrinos a bordo haviam se mudado do distrito de Guna de Madhya Pradesh. Um desses ônibus, que transportou 50 turistas, encontrou um acidente perto da fronteira de Gujarat-Maharashtra, perto da estação Hill Saputara.

Enquanto cinco pessoas perderam a vida no local, outras 40 sofreram feridas, com 12 gravemente feridos.

Os feridos foram transferidos para hospitais governamentais próximos em Samgahan e Ahwa. Segundo as autoridades, todos os feridos estão fora de perigo e estão sendo tratados em hospitais.

Ao receber informações sobre o incidente, os altos funcionários do distrito e a polícia chegaram ao local imediatamente para avaliar e mitigar os danos.

