Acidente de ônibus de Kurla: tribunal de Mumbai rejeita fiança do motorista acusado de acidente de ônibus que matou 8 pessoas

O tribunal de Mumbai rejeitou o pedido de fiança de Sanjay More, motorista de ônibus da Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST), acusado de Pedestres atropelados perto da estação ferroviária de Kurla em 9 de dezembro, matando oito pessoas e ferindo mais de 40 pessoas.

O despacho detalhado proferido pelo Ministro VM Pathade ainda não está disponível, mas lendo a parte dispositiva, o juiz disse que o pedido foi rejeitado.

O advogado Samadhan Sulane argumentou em nome de Sanjay More e afirmou que o acusado dirigia desde 1989 e não poderia ser responsabilizado por uma falha mecânica do ônibus, embora apenas tenha sido transformado em bode expiatório para garantir que outros altos funcionários fossem libertados.

“Nenhum empreiteiro foi preso ou acusado no caso. More recebeu treinamento de direção enquanto estava sentado no escritório e depois dirigiu um veículo até a rodoviária de Dindoshi, após o que recebeu luz verde para dirigir o ônibus para Kurla e, portanto, não pode ser responsabilizado pelo acidente”, disse Sulane.

Por outro lado, A polícia de Mumbai se opôs ao pedido de fiança.. O promotor público adicional Prabhakar Tarange argumentou que More não estava embriagado durante o incidente e que os investigadores não encontraram nenhuma falha técnica no ônibus.

A polícia também classificou More como risco de fuga, que não deveria ser libertado sob fiança.

More teria saído da rodoviária com o ônibus no dia 9 de dezembro, quando o veículo acelerou e atropelou pessoas em seu caminho por cerca de 200 metros.

Mais de 20 veículos também foram danificados no acidente, que ocorreu em Kurla e foi flagrado pelo CCTV.