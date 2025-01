Acidente de trem em Jalgaon: testemunha conta como um vendedor de chá iniciou um boato de incêndio que levou à morte de 13 pessoas

Pelo menos 13 pessoas morreram e cerca de 15 ficaram feridas em um acidente de trem na quarta-feira. Testemunhas disseram que um vendedor de chá causou pânico a bordo do Pushpak Express após alegar erroneamente que havia um incêndio. O vendedor puxou a corrente de emergência enquanto dezenas de pessoas saltavam do trem em pânico. Posteriormente, foram atropelados pelo Expresso Karnataka em uma estrada adjacente.

“Dois passageiros de Shravasti, em Uttar Pradesh, ouviram e transmitiram o alarme falso a outros, causando confusão e pânico em seu ônibus geral e no próximo. Alguns dos passageiros assustados saltaram do trem de ambos os lados para se salvarem”, disse Pawar.

O vice-CM disse que as pessoas começaram a descer depois de um passageiro ter puxado a corrente do alarme e o comboio ter parado. Consequentemente, foram atropelados pelo Expresso Karnataka na estrada adjacente.

As autoridades disseram que 10 dos falecidos foram identificados até agora, incluindo quatro vítimas do Nepal. Pawar disse que os dois passageiros que supostamente espalharam o boato estavam entre os feridos no incidente.