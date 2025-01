Acidente de Uma Thomas em Kerala: organizador de eventos de dança recebe fiança provisória após se entregar à polícia

O tribunal concedeu na sexta-feira fiança provisória a Nigosh Kumar, organizador do evento de dança, em conexão com o acidente de Thrikkakara MLA Uma Thomas em um evento em Kochi, Kerala.

Nigosh Kumar foi interrogado durante sete horas e meia antes de ser acusado de vários setores de Bharatiya Nyaya Sanhita. De acordo com onmanorama.com, Kumar foi acusado de acordo com as Seções 125 (ações que colocam em risco a segurança pessoal), 125 (b) (causando danos graves) e 3 (5) (responsabilidade criminal conjunta) de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), além da Seção 118 (e) (colocando em risco a segurança pública) da Lei da Polícia de Kerala, 2011

Kumar se rendeu diante do oficial investigador depois que o Tribunal Superior de Kerala ordenou que o único proprietário da Mriganga Vision se rendesse diante do oficial investigador na quinta-feira.

Acidente de Uma Thomas

O evento de dança em massa, organizado no domingo com o objetivo de estabelecer um Recorde Mundial do Guinness, foi examinado depois que a congressista Uma Thomas caiu do pódio durante a cerimônia de inauguração.