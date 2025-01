Acidente de voo da Jeju Air: caixas pretas pararam de gravar quatro minutos antes do acidente | Notícias do mundo

As caixas pretas do avião de passageiros da Jeju Air Co. envolvido no acidente fatal do mês passado foram encontradas faltando dados dos últimos quatro minutos antes da explosão, disseram autoridades investigativas no sábado. De acordo com autoridades sul-coreanas, uma análise do National Transportation Safety Board (NTSB) dos EUA do gravador de dados de voo (FDR) e do gravador de voz da cabine (CVR) da aeronave B737-800 mostrou que as gravações pararam em ambos os dispositivos aproximadamente quatro minutos antes. . A aeronave colidiu com uma estrutura localizada.

A explosão ocorreu às 9h03 do dia 29 de dezembro de 2024, quando o voo da Jeju Air colidiu com um monte de concreto que abrigava equipamentos de localização no final do Aeroporto Internacional de Muan, após derrapar sem o trem de pouso aberto. O FDR e o CVR pararam de registrar os dados a partir das 8h59, dificultando a análise da situação pelos investigadores. As autoridades disseram que, embora os dados de FDR e CVR sejam essenciais para as investigações, não são as únicas fontes de provas.

“A investigação envolve a análise de múltiplas fontes de informação, incluindo registros de controle de tráfego aéreo, imagens de vídeo do acidente e destroços do local”, disseram. Os componentes da caixa preta foram enviados ao NTSB em Washington na semana passada para verificação cruzada para garantir a confiabilidade dos dados.

Investigadores sul-coreanos enviados ao NTSB retornarão à Coreia na segunda-feira para continuar a investigação em seu país. No início de 7 de janeiro, o governo sul-coreano excluiu atuais e ex-altos funcionários de participarem de uma investigação sobre a recente queda do avião da Jeju Air para evitar conflitos de interesse e garantir uma investigação justa e objetiva, disse o ministro dos Transportes. O Ministro dos Transportes, Park Sang-woo, anunciou o plano de excluir tais números do Conselho de Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários, que foi encarregado de investigar o acidente fatal de 29 de dezembro que ceifou 179 vidas.

“Para determinar claramente a causa do acidente, continuaremos a investigação de acordo com os padrões internacionais e as leis nacionais para garantir a justiça”, disse Park durante uma conferência de imprensa realizada no complexo governamental na cidade central de Sejong.

Park explicou que Chang Man-hee, presidente do conselho e ex-funcionário do ministério, e Joo Jong-wan, chefe do escritório de política de aviação do ministério e membro permanente do conselho, foram excluídos de todas as atividades do conselho do ministério. . Além disso, Park disse que a transcrição dos dados do gravador de voz da cabine do avião B737-800 acidentado foi concluída e que o gravador de dados de voo separado do avião foi transportado para os Estados Unidos para análise. –IANS int/jk/sd