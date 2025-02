O filho do vice -primeiro -ministro e ministro de Relações Exteriores Antonio Tajani, 31 -ano -old filippo, Ele tinha um homem mau em campo após uma colisão enquanto jogava futebol com seu time, o Ferentinoe foi transportado o helicóptero Do helicóptero ao Hospital Gemelli, em Roma. Isso foi anunciado pela Polisportiva Città di Paliano, que tocou em casa. A partida foi suspensa após a doença de Tajani.

“A empresa Polisportiva Città Di Paliano, na decisão acordada com a empresa SSD Ferentino Calcio Arl, comunica a suspensão da corrida que hoje se aplica aos dois clubes na reunião para o 20º dia do campeonato de excelência, devido a uma doença que filipina Tajani, imediatamente escolhido no hospital, a primeira parte da primeira parte do jogo no jogador Ferentino do Ferentino “, lê um memorando compartilhado no Facebook. “A Polisportiva Città Di Paliano Company dá toda a proximidade com o clube convidado e quer que nos desejemos uma rápida cura para o garoto”, continua o memorando. A competição ocorreu no Estádio Piergiororgio Tintisona, em Paliano, na província de Frosinon.