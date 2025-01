Acidente em Maharashtra provoca confrontos entre duas comunidades, chamou a polícia

Os confrontos eclodiram entre duas comunidades no distrito de Nandurbar, em Maharashtra, após os quais pedras foram supostamente atiradas umas nas outras no domingo, 19 de janeiro. Nenhum dano material ou vítima foi relatado nos confrontos, disse a polícia.

Segundo a polícia, o incidente foi desencadeado quando dois grupos ficaram cara a cara após um acidente entre um riquixá e uma motocicleta no início do dia.

Ao receber o alerta sobre disparos de equipes, diversas equipes policiais correram para o local e controlaram a situação. De acordo com o vice-superintendente de polícia de Nandurbar, Shravan S Dutt, o incidente ocorreu por volta das 22h.

“Hoje de manhã ocorreu um incidente envolvendo lançamento de pedras. As forças policiais destacadas para o local conseguiram controlar a situação. Como resultado, a violência não se espalhou para outras áreas. Não houve relatos de danos materiais ou vítimas.” um caso foi aberto contra o acusado e identificamos alguns suspeitos”, disse Shravan S Dutt.

No início de dezembro de 2024, eclodiram confrontos no distrito de Parbhani, no estado, depois que uma pessoa vandalizou uma réplica da Constituição perto da estátua de BR Ambedkar, fora de uma estação ferroviária da cidade.

Uma multidão de cerca de 200 pessoas se reuniu perto da estátua depois que a notícia do incidente se espalhou e slogans foram levantados. Quando a polícia chegou para dispersar a multidão, pedras foram atiradas e o caos se instalou. Logo gerou violência e incidentes de incêndio criminoso também foram relatados na área.