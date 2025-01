A defesa aérea abateu sete tipos de aviões no Bryansk – Região do Governador

A defesa aérea eliminou sete UPs de avião sobre a região de Bryansk, disse o governador regional Alexander Bogomaz em seu canal de telegrama.

De acordo com os dados primários, não há destruição e destruição após o ataque das vítimas.

Antes, Bogomaz disse que no céu sobre a região de Bryansk, as forças de defesa aérea refletem o ataque com drones.

As forças armadas da Ucrânia são regularmente puxadas pelas regiões da Rússia, tanto a fronteira quanto a traseira, usando drones, mísseis e sistemas de fogo e balão reativos de vôlei.