Acordo de cessar-fogo em Gaza: 4 soldados israelenses voltam para casa em segunda troca com o Hamas | Notícias do mundo

Acordo de cessar-fogo Israel-Hamas: Num grande movimento no meio do cessar-fogo em curso entre Israel e Gaza, o Hamas libertou quatro soldados: Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, marcando um momento significativo no acordo. O desenvolvimento foi confirmado por Israel no sábado. A libertação ocorre após 477 dias de cativeiro.

Os soldados foram entregues às Forças de Defesa de Israel (IDF) e às forças do Shin Bet em Gaza pela Cruz Vermelha e foram escoltados a Israel para avaliações médicas e reuniões com suas famílias.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel (MFA) compartilhou uma foto dos soldados nas redes sociais e disse: “Depois de 477 dias no inferno. Permanecendo fortes, orgulhosos, altos, apesar de tudo. Este é o espírito israelense.”

Nas fotos, as mulheres soldados foram vistas em uniforme militar, em pé em um pódio e saudando alegremente. “Comandantes e soldados das FDI cumprimentam e abraçam os repatriados a caminho de Israel”, disseram as forças nas redes sociais. A IDF também instou o público a mostrar responsabilidade e sensibilidade e respeitar a privacidade dos repatriados e das suas famílias.

No início do dia, o anúncio da libertação das mulheres soldados foi recebido com aplausos na praça de reféns de Tel Aviv, onde grandes multidões se reuniram para celebrar a sua liberdade.

