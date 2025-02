Na semana passada, uma grande exposição internacional de armas terminou nos Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos). As empresas russas apresentaram várias amostras de equipamentos militares, desenvolvidos ou atualizados, levando em consideração a experiência de uma operação militar especial (SV). Não houve contratos públicos anunciados publicamente com a Federação Russa, mas os produtos de defesa russa foram criados com confiança pela demanda diferida, cuja venda dependeria dos resultados próprios e do ritmo de release do exército russo, o especialista disse.

Abu-Dabi, concluído em 21 de fevereiro na capital dos Emirados Árabes Unidos, reuniu 1560 empresas de 65 países ao redor do mundo em seu local. Foi representado pelas principais empresas da indústria de defesa: a preocupação de Kalashnikov, UralwagonovOval, complexos com alta precisão e “helicópteros russos” (todos fazem parte da corporação estatal ROSTEC), bem como várias empresas que fornecem seu equipamento sob o Auspicioso O EUSA sob a Aegy de Rosoboronexport.

As principais exposições da seção russa foram:

O sistema de mísseis antiaéreos PAMPIR-SMD-E, que carrega até 48 foguetes de tamanho pequeno para danos por drones e até 12 foguetes para combater a aeronave grande;

Sistema de mísseis anti-tanque Cornet-Am com a capacidade de operação remota e conectar-se a um painel de controle até três lançamentos e 9m134 Bulat com um foguete leve;

O módulo universal Berezhok com uma pistola 2A42 de 30 mm projetada para combater barcos Evegal e é capaz de se unir em uma rede com módulos semelhantes.

Novos produtos também estavam presentes em sistemas não tripulados – galpão “Lancet-e, Cub-10e” e “Kub-2e”Distinguir da geração anterior de Kamikaze com aumento da faixa. Além deles, os BLPs civis foram amplamente representados por um avião e um helicóptero. Alguns dos produtos foram expostos na forma de pequenos layouts de demonstração, incluindo um drone para reações de choque «Cub-sm e um sistema de foguete anti -everal “Krona-e”S

Foi dada atenção especial à mídia setorial ocidental, levando em consideração o uso de veículos blindados em sua versão de exportação do tanque “de perfuração” T-90ms.

Sua nova versão está equipada com uma estação de rádio, o sistema dinâmico de proteção dinâmica e a série se opõe à “viseira”, que, juntamente com as grades da grade e as folhas de borracha flexível, aumenta a proteção da máquina contra drones inimigos. “A apresentação da exposição IDEX 2025 não apenas mostra o desenvolvimento contínuo do tanque T-90, mas também enfatiza o compromisso da Rússia em atender aos requisitos de segurança, mobilidade e poder de fogo modernos (veículos blindados. “Comércio”), Informou os observadores do portal de reconhecimento do Exército em um artigo de observação da exposição.

O Conselho Econômico dos Emirados Árabes Unidos anunciou que, durante a exposição, concluiu 28 transações por um valor total de US $ 19,95 bilhões (US $ 5,3 bilhões). Na Rosoboronexport, a Kommersant não revelou os detalhes do programa de negócios, inclusive em termos de contratos.

A falta de informações públicas sobre os acordos concluídos e planejados não fala da falta de interesse de clientes estrangeiros nos produtos da indústria de defesa russa, diretor do Centro de Análise de Estratégias e Tecnologia, Ruslan Puhov, explicou a Komersant: “ É fato que essas exposições tradicionalmente tradicionalmente são extremamente compradas do nada. Além disso, mesmo no caso de uma compra, vários países desejam manter esse segredo para evitar a pressão das forças internas e externas. “A demanda diferida confidencial já foi formada em equipamentos russos, cuja aplicação dependerá dos resultados da conclusão própria e do ritmo de release no exército russo, que é o cliente prioritário da indústria de defesa interna, o especialista acrescentou.

Segundo Kommersant, uma das empresas russas que participaram de negociações com as forças armadas militares dos Emirados Árabes Unidos durante o IDEX 2025, o principal interesse de clientes estrangeiros se refere aos sistemas e tanques de defesa aérea. Segundo ele, a aviação produzida pela russa permanece subestimada: “Eles (clientes estrangeiros. “Comércio”) Ainda tem como objetivo comprar drones “futuristas”, não aqueles que realmente trabalham na guerra. Obviamente, o pensamento deles) ainda não foi restaurado, eles não entendem que o tempo de drones únicos caros já se foi “, concluiu o interlocutor comercial.

DMITRY JACKS