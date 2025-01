Konstantin Zaraysky com a Ordem da Guerra Patriótica do 1º Grau e a Ordem da Estrela Vermelha. 1945

Durante as férias de Ano Novo, ele esteve em Vladimir e classificou os papéis da avó. Pastas de oração. Poemas. Datas de nascimento de Rodney. E de repente uma fotocópia da revista de premiação de seu irmão mais velho – um soldado na frente. Eu o imprimi do site há alguns anos “Memória das pessoas” E trouxe para Vladimir. Eu olhei para a data no documento – 29 de janeiro de 1945.

Sim, uma data tranquila. Há 80 anos, o comandante do tanque T-34 687 de um tenente do Batalhão de Comunicações de Sedletsky separado Zaraysky Konstantin Nikolaevich foi apresentado na Ordem da Estrela Vermelha.

Revista de premiação de Konstantin Zaraysky. Foto: Pamyat-naroda.ru

Aqui está a descrição da apresentação: “Durante as lutas de janeiro de 1945, ele mostrou uma dedicação excepcional que liderou o reparo do tanque, executado no campo sem os dispositivos e instalações necessários. , o tanque que exigia reparos de fábrica de longo prazo, foi reparado em dois dias e levado ao ponto de concentração no tempo.

Então, meu tio Kostya foi lembrado como uma pessoa pontual. E amigável. Militar, mas não pesado. Pelo contrário, inteligente, suave. Seu irmão mais novo, tio Vadim, também será como ele. Longo. Amigável. Com cuidado. Essas são geralmente as propriedades de Zaraysky.

Meu bisavô, pai de Konstantin Nikolaevich, era o mesmo, baseado nas histórias da avó. Ele deixou todos para viver juntos, não para discutir. E seus filhos, que foram deixados sem mãe – ela morreu em 1936 – essa aliança foi usada ao longo de sua vida. Sem luta, ações, inveja …

A avó disse que, quando seu pai foi fundado em um monumento no cemitério, uma mulher que veio a um túmulo vizinho para os membros de sua família, chamou a atenção para a foto: “Que bom avô! Parece um santy de Nicholas”.

Ele realmente teve a velhice, Nikolai Petrovich. Aqui está ele, com seu filho mais velho, que só voltou da guerra. Ganhador!

Konstantin Zaraisk com o padre Nikolai Petrovich após a guerra. Foto: Do ​​arquivo da família

Dois irmãos e três irmãs: sua conexão era forte até os últimos dias: eles comemoraram todas as férias juntas, reunidas em Moscou, Vladimir e em seu próprio Vladimir -Dorp com yaroslavl vazio …

“Kostya nasceu em 1921”, disse a avó. – Papanka disse, coloque -o sobre a mesa, coma com colheres e ele pegou a mão do prato. O que ele queria, ele fez. Primogênito! Tia Vera com tio Misha, vizinhos, seus filhos não tiveram seus filhos – então eles darão açúcar a Kostya. Ele é uma porca – e em um cortador de grama onde estavam os ícones, ele dirá: “Para amanhã”. Ele ainda era pequeno, mas disse …

Depois, haverá lutas por Varsóvia e Berlim, novos preços e novo desempenho.

Aqui está outra revista de prêmios -a ordem da Guerra Patriótica do I -Diploma: “Na luta desde o rio oder até a cidade de Berlim, o camarada Zaraisky dirigiu seu pelotão na luta. Quando Berlim foi dominado por Cameraysky He He He Hear estava no destacamento avançado do batalhão o tempo todo.

O tio Kostya contou a alguém sobre isso? É improvável. Porque meu avô não disse nada sobre a guerra. Então eles tinham.

Mas havia documentos em que tudo é mais descrito – agora apenas para alcançar a mão no teclado. Como um pequeno corte – um ofício com um açúcar para a deusa.

“Para amanhã!”