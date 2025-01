Adams Brace e Torino venceram o Cagliari por 2 a 0

Torino (iTalpress) – Após 91 dias de espera, o Torino volta a vencer diante de sua torcida ao passar com mérito o Cagliari por 2 a 0. Foram dois gols de Adams que afundou o Rossoblù hoje no jogo.

No primeiro toque, os donos da casa assumem a liderança logo aos 6 minutos. Ricci é servido para espaço por Lázaro e serve Adams para trás, que fica ótimo na área e saca com a direita, aproveitando a parte inferior da trave. Depois de meia hora, foi necessária uma grande intervenção em mergulho caprichoso para neutralizar um prato próximo de Karamoh, que entrou na área com muita facilidade após um buraco na defesa adversária. O ex-guarda-redes do Nápoles repete aos 41′, quando mergulhou para a esquerda de Pedersen, livre do remate de uma bola filtro de um inspirado Vlasic. Os homens de Vanoli continuam a atacar e aos 44′ ainda é Karamoh a tentar com uma acção directa, novamente defendida num mergulho de Caprile. Um primeiro tempo dominado pela granada fecha em 1 a 0. A música não muda no segundo tempo e aos 3′ chega a dobradinha de Lázaro, então anulada por impedimento após relatório do VAR. Vlásico.

No quarto, Tameze atua como torre de canto e Adams acerta a trave por completo após atrasar a bola. O atacante escocês é perdoado um minuto depois e assina o 2 a 0 com uma decisão certeira pela direita devido a um desvio involuntário de Zortea. Os sardos não conseguem responder e, apesar do turbilhão de substituições, Milinkovic-Savic passa a noite como espectador não remunerado. O resultado não mudará mais. Graças a estes três pontos, a Toro chega à Udinese na décima posição com 26. A formação orientada por Davide Nicola permanece na décima quarta posição com 21 pontos de vantagem.

