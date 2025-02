Adani Electricity Mumbai Infra Ltd obtém o pátio do Tribunal Superior para cortar 209 manguezais para o projeto da linha de energia

O Tribunal Superior de Bombaim concedeu permissão à Adani Electricity Mumbai Infra Ltd (AEMIL) para cortar 209 manguezais, “considerando a importância” do projeto de transmissão direta de alta tensão (HVDC) de 1000 MW da Companhia.

O Banco do Presidente da Suprema Corte Alok Aradhe e o juiz Bharati Ragre observaram “considerando a importância pública do projeto proposto, que beneficiará os consumidores de eletricidade na cidade de Mumbai/subúrbios e que levará a um crescimento potencial, após o requisito do requisito, Permissões seguradas pelo proponente do projeto e, quando comprovado, a necessidade do projeto proposto e, ao garantir que a conformidade legal necessária seja garantida, consideramos apropriado consultar a permissão desejada levando em consideração a importância do projeto ao público em Grande “.

O projeto, um link de transmissão HVDC com base no conversor de tensão de 320 kV (VSC), objetivos da eletricidade Adani.

A linha de transmissão de 80 km incluirá 30 km de transmissão superior e 50 km de fiação subterrânea, alguns dos quais passarão pelas florestas de mangue e pelas zonas ecológicas do Parque Nacional Sanjay Gandhi (SGNP) e do Silvestre Silvestre Sanjay (Twls) .

O projeto está sob escrutínio devido ao seu impacto ambiental e exigiu a autorização de múltiplos órgãos regulatórios, incluindo a autoridade administrativa da zona costeira de Maharashtra (MCZMA) e o Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas (MoEFCC).

Durante a audiência, os defensores de Vikram Nankani e Aditya Mehta, apareceram para a empresa, disseram que Aemil está comprometido com o arestamento compensatório em um relacionamento 1: 5 e já depositou Rs 6,77 lakh para o replantação de manguezais.

A Aemil fornece eletricidade à área suburbana de Mumbai, a Comissão Reguladora de Eletricidade de Maharashtra (Merc) e a Autoridade Central de Eletricidade (CEA) apoiaram o projeto, citando a necessidade urgente de Mumbai de uma maior capacidade de transmissão de energia.

O tribunal apontou a importância do projeto para impedir falhas de rede, como o blecaute de outubro de 2020 que interrompeu a cidade. “Após uma falha parcial da rede na região metropolitana de Mumbai em 12 de outubro de 2020, o comitê de alta potência que consiste em Merc, recomendou a implementação acelerada do esquema com prioridade”, observou o banco.

Apesar da oposição do grupo de ação ambiental de Bombaim, que destacou as inconsistências no número de manguezais afetados e potenciais para a biodiversidade, o tribunal decidiu a favor do Aemil. Os juízes indicaram que a figura final dos manguezais a serem cortados estava em 209.

Com todas as aprovações necessárias, incluindo a autorização da área de regulamentação da Costa Moefcc (CRZ) e acenos do Comitê de Zona Eco-sensível da NBWL e SGNP, o Tribunal ordenou que a Aemil apresentasse uma empresa para garantir a conformidade total das condições ambientais.