Addison Rae usava 5 looks de maquiagem diferentes em seu novo videoclipe – este blush foi a linha da linha

Addison Rae pode ter começado sua carreira como Tiktker, mas hoje em dia, ela é uma estrela pop em risco com uma propensão a moda e beleza inspirada no Y2K. Vamos voltar às suas recentes aparições no tapete vermelho da prova. Ela usava uma saia glitter no chão no CFDA Fashion Awards 2024. Então houve tempo em que ela se tornara viral para carregar uma calcinha de sutiã e VMA.

Ela caiu recentemente O clipe Para sua música “High Fashion”. Neste documento, ela tem cinco looks de beleza diferentes. Um é ultra-glamoral com um lábio carmesim e um pão macio. Um é um festival de música – com um visual desordenado e cintilante. Outro é macio e natural. Ao longo de tudo, havia apenas uma constante: ela usava seu rubor favorito em cada cena. Continue rolando para ver o elemento exato.

Vermelhidão

Pat McGrath Labs Fetiche of the Skin: Divine Blush em Cherish Aqui está a sombra exata que Rae levou ao longo de seu novo videoclipe. É o fetiche da pele dos laboratórios de Pat McGrath: adivinhe Blush na sombra Apreciar, que é uma cor rosa brilhante e neutra, que tem um acabamento de meio fatre. Fiel ao seu nome, ele realmente tem uma fórmula divina – o pó macio e sedoso cria a vermelhidão mais bonita a mais natural. (Você pode dizer pela nossa descrição jorrando que é o favorito da equipe de quem o que veste?)) Segundo a marca, a sombra Cherish é a favorita de Rae. Não é de admirar que ela o usasse durante todo o vídeo, apesar de mudar de aparência e estética. Continue rolando para ver outros cinco produtos de make -up que ela usava durante o tiroteio do novo videoclipe.

5 outros produtos de make -up que ela usava no clipe de “alta moda”

Pat McGrath Labs Fetiche da pele: Fundação sem peso da perfeição sublime Essa base aperfeiçoada pela pele tem uma textura sérica, uma cobertura média e um acabamento natural que não é muito fosco e não muito rosa. Rae usava uma luz significa 11.

Pat McGrath Labs Accepinador de perfeição sublime Rae usava o corretor da marca na sombra L6.

Pat McGrath Labs Batom de matetrância em Guerfather Esta cor é descrita como um “carmesim de sangue”. É tão bonito.

Pat McGrath Labs Precisão líquida do leite ocular Este delineador preto mate deu a seus olhos a intensidade e a definição.

Pat McGrath Labs Fettheyes alongando rímel Este rímel volumizante e alongado usa peptídeos para proteger os cílios.

Olhe para o clipe completo

Addison Rae – Modo High (vídeo oficial) – YouTube



