Adelia Petrosyan venceu o campeonato russo de salto

Outra patinadora artística habilidosa em saltos ultra-c, Sofya Muravyova, ganhou a prata. A competição de salto triplo de Ksenia Gushchina foi vencida por Anna Frolova, que recebeu o bronze.

É interessante que Alina Gorbacheva, Sofia Akatieva e Daria Sadkova foram eliminadas após as semifinais – três patinadoras individuais que, como Petrosyan, têm saltos quádruplos em seu arsenal. Veronica Yametova também não chegou à final.

– Esse dia de competição foi difícil, muitas coisas não deram certo. Cometeu erros estúpidos. Mas estou feliz por ter vencido”, admitiu Petrosyan no Channel One. – E estou feliz pelas meninas também. Ksyusha e Anya não esperavam chegar à final.

De acordo com o resultado da final, Petrosyan, que não conseguiu executar com precisão um casaco de pele de carneiro quádruplo, recebeu notas inferiores às de Gushchina e Frolova. Mas como são contabilizados os pontos conquistados em todas as etapas, Adélia manteve-se na liderança com uma forte vantagem (119,38 pontos).

Sofia Murav’eva marcou 111,81 pontos. Anna Frolova – 110,54, Ksenia Gushchina – 110,27.

Lembramos que o vencedor e os vencedores do campeonato russo de salto recebem 1 milhão de rublos, 500 e 250 mil rublos, respectivamente.