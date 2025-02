Adesivos misteriosos com códigos QR apareceram em Munique no túmulo

Os adesivos apareceram nos últimos dias nos cemitérios de Waldfriedhof, missionista Friedhof e Friedhof Zolln. A polícia não apenas tenta descobrir quem está por trás disso, mas também está conduzindo uma investigação para danificar a propriedade, porque as lápides estão parcialmente danificadas e branqueadas quando os adesivos são removidos, relata os relatórios da Associated Press.

Nos mesmos adesivos no tamanho 5 por 3,5 centímetros, o código QR é impresso, o que mostra apenas o nome da pessoa no túmulo e o local no cemitério durante a digitalização. Segundo o representante da polícia, Munique Christian Drexler, os pesquisadores ainda não viram um padrão nisso. No entanto, os adesivos foram aplicados às lápides de um ano de dez anos e apareceram recentemente, bem como nas figuras, nas quais há apenas uma cruz de madeira.