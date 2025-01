Adeus TikTok: o fim do playground digital mais radical da moda

Os cinco estágios do luto, descritos por Elisabeth Kübler-Ross em 1969, são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Nas últimas 72 horas, parece que os pré-adolescentes da América e os millennials cronicamente online dominaram todo o espectro emocional em antecipação à proibição do TikTok.

Esta proibição, oficialmente conhecida como Lei de Proteção dos Americanos contra Aplicações Controladas de Adversários Estrangeiros, que entrará em vigor em 19 de janeiro, promete remodelar o cenário das mídias sociais como o conhecemos. Exige que todas as plataformas de redes sociais pertencentes a adversários estrangeiros sejam alienadas se desejarem permanecer operacionais nos Estados Unidos. Mesmo que o calendário preciso a proibição permanece obscura O TikTok pode escurecer já à meia-noite de domingo, após um Decisão da Suprema Corte A proibição contínua foi anunciada na manhã de sexta-feira, deixando os 170 milhões de americanos que rolam, deslizam e clicam duas vezes diariamente incapazes de fazê-lo. Embora rumores de expansões legislativas e aquisições de CEOs de última hora flutuem no ar, a realidade é que é mais do que provável que a interface do aplicativo nos EUA deixe de existir em questão de dias. (No entanto, uma grande notícia para o Duolingo, já que os vilões da Geração Z se aglomeram para aprender mandarim no aplicativo. Nota vermelha qualquer um?)

Desde a sua ascensão repentina durante a pandemia, o TikTok consolidou o seu lugar como uma das plataformas orientadas para as pessoas mais influentes que a comunidade criativa já viu. Desde o início do Tumblr, há quase vinte anos, moda, arte, análise e crítica nunca puderam existir em um espaço tão convidativo e igualitário. Você não precisa de um mestrado sofisticado ou de anos na indústria para publicar suas fotos de moda na frente de uma tela verde. Já se foi o tempo em que a grande mídia e os círculos exclusivos eram os guardiões do poder, ditando que o privilégio, a magreza e a brancura eram pré-requisitos para o sucesso e a igualdade de oportunidades. Críticos de quarto, entusiastas da moda casual e estudantes universitários sarcásticos sentaram-se à mesa. A perda da plataforma é particularmente evidente quando consideramos que, numa Internet cada vez mais perigosa, os algoritmos levam muitas vezes os jovens a caindo em um pipeline Alt-RightOs designers de moda de maior sucesso no TikTok são mulheres e pessoas de cor queer.

(Crédito da imagem: Launchmetrics/Spotlight; Foto: Maison Margiela Artisanal Collection 2024)

A moda TikTok pegou fogo no desfile Maison Margiela 2024 Artisanal Collection durante a Paris Couture Week em janeiro de 2024. A coleção de alta costura, a mais recente do designer John Galliano para a marca francesa, provocou uma resposta emocional e primitiva dos usuários inclinados à costura da plataforma, com muitos comentários que eles não viam uma visão tão evocativa há décadas. Artigos de reflexão e ensaios em vídeo apareceram quase imediatamente, com comentaristas argumentando que o clima e o visual do programa deram o tom para uma época sombria, sombria, mas quase romântica, homenageando ovelhas negras radicais e náufragos da sociedade.

“Sem chá, sem sombra, mas se você olhar para qualquer outra plataforma de mídia social, os homens (brancos, cis) são muito mais digeríveis e bem-sucedidos”, diz Mandy Lee criador do viral 75 Desafio de Estilo Difícil . Lee é uma das designers de moda mais influentes do aplicativo, se não a mais influente, com pouco mais de meio milhão de seguidores em sua conta, @oldloserinbrooklyn . “Falamos da democratização da informação no TikTok, mas não foi só isso: tratava-se da democratização do género e de poder fazer isso por um trabalho sem ter de ser uma Joan Rivers sarcástica. Você pode ser atencioso e gentil e as pessoas ainda irão ouvi-lo.

Lee está certo: até hoje, a maioria das comunidades de moda online são dominadas por mulheres. No entanto, muitas vezes são os homens que estão em posição de tomar decisões poderosas e negociar acordos. (Não esqueçamos que entre as dezenas de diretores criativos das principais casas de moda de luxo, apenas oito são mulheres apenas uma delas é uma mulher negra.)

“Acho que apenas o desejo por discussão, discurso e informação será muito mais difícil sem o TikTok”, explicou Lee, que deixou seu emprego há vários anos para se concentrar na criação de conteúdo em tempo integral. Embora ela nunca tenha sido uma jornalista de moda treinada ou uma figura estabelecida na mídia, seu autêntico senso de estilo e conteúdo fácil de entender fizeram dela uma das maiores forças da moda no aplicativo (desde então, ela construiu um relacionamento leal). Rastreamento de subpilha.) Ao contrário de outras plataformas, você não precisa de 15 filtros e de um carrossel de imagens excessivamente organizado para que o algoritmo exiba seus vídeos para milhões de pessoas. “Sinto que manter aquilo em que acredito e fazer as coisas nos meus termos é a única razão pela qual consegui ter sucesso”, acrescentou Lee. “Era definitivamente o lugar certo, na hora certa, mas ser capaz de permanecer fiel à minha filosofia North Star e não tentar imitar ninguém ou regurgitar o que é popular é, para mim, a única maneira de ter uma página de moda sustentável baseada nas pessoas. opiniões assim que o aplicativo for desativado.

(Crédito da imagem: Getty Images)

Não podemos falar da moda do TikTok sem dizer até que ponto os vídeos da plataforma não são absolutamente sérios. Exemplo concreto: o visual micro-mini cargo viral da Miu Miu, usado por quase todos os influenciadores ao longo da temporada de street style de 2022. Embora o TikTok muitas vezes ofereça análises cuidadosas e críticas profundas sobre o estado de nosso consumo e nosso quando se trata de estilo, é. às vezes apenas complicado. O número de memes vindos do Conjunto Miu Miu Viajante da Irmandade era numeroso.

Durante anos, Lee viu as implicações: há os longos debates em seus comentários, os ensaios analíticos em vídeo que ela marca como favorito e o conteúdo instigante que o algoritmo entrega a ela na palma da sua mão. O TikTok é um terreno fértil para discussões e conversas, principalmente para quem normalmente não teve acesso a ele antes. Ela diz que plataformas como Substack ou YouTube não têm a conexão instantânea e envolvente que o TikTok oferece, deixando um buraco do tamanho do FYP em seu rastro. “(A saída do TikTok) é quase a morte das conversas e discursos sobre moda voltados para a comunidade”, diz ela.

Durante a epidemia de solidão na América, todos queremos sentir-nos ligados uns aos outros, ligados pelas coisas que nos interessam, de uma forma que seja fácil de compreender. Os criadores do TikTok capitalizaram a mídia tradicional para excluí-los, diz Mosha Lundstrom jornalista de moda e cultura e apresentadora de podcast Novidades . Lundström nasceu em uma época em que revistas sofisticadas e ter uma marca de seleção azul ao lado do seu nome no Twitter significavam validação quase instantânea. A chave para o sucesso duradouro na moda, ela admite, é acompanhar os tempos: ingressar no TikTok em meio à pandemia foi simplesmente uma forma de expandir seu público e permanecer parte integrante de “uma conversa mais ampla, à medida que as gerações mais jovens procuravam uma voz para ouvir”. . tem.

“O que temos que lembrar é que o público não vai embora. Como vai mover“, explicou Lundström. Ela é uma das sortudas: mesmo que a plataforma não seja banida no Reino Unido, onde está sediada, a maior parte de seu público será exterminada pelo desaparecimento do aplicativo nos Estados Unidos Seu próximo passo é fazer a transição de seu público para seu podcast e Substack, o último dos quais tornou públicos seus planos de atrair ex-TikTokers para sua plataforma escrevendo um. carta aberta e integrar vídeo ao vivo no aplicativo .

(Crédito da imagem: Launchmetrics/Spotlight; Foto: Sandy Liang F/W 24)

Embora Sandy Liang tenha sido um pilar nos principais círculos da moda, sua popularidade explodiu em 2023 e 2024, em grande parte graças à celebração de sua estética extravagante e centrada na infância no TikTok. Laços rosa, conchas delicadas e grampos metálicos em formato de estrela eram abundantes entre as garotas descoladas do TikTok, quase todas inspiradas na estética icônica da marca que parecia ser pioneira no visual do momento nas últimas temporadas.

Sejamos honestos, no entanto. Pode demorar um pouco até que os americanos apoiem outro aplicativo da mesma forma que fizeram em torno do TikTok. Substack ainda está tentando encontrar seu lugar na comunidade de criadores, X é onde as sombras morrem e o algoritmo Instagram Reels sai da seção de comentários como uma operação de redução. No entanto, a comunidade prosperou no TikTok. “Houve muita conversa saudável sobre ver pessoas que são muito apaixonadas, mas talvez não treinadas profissionalmente, obtendo a plataforma e a capacidade de comunicar essas ideias interessantes e capitalizar os algoritmos”, explicou Lundström. “Vi muita gente criando vídeos no TikTok e pensando: É uma história de revista(por causa de seu pensamento). E as pessoas se envolveriam.

À medida que o encerramento iminente do TikTok se aproxima, a moda está a perder a sua plataforma mais democrática e que ultrapassa fronteiras. A comunidade migrará para diferentes aplicativos nos próximos meses, mas a mágica? Acabou. O TikTok não era apenas mais um aplicativo cheio de armadilhas para a sede que apodrecem o cérebro nas vitrines de Luigi Mangione e da Amazon: era um espaço onde a moda parecia não filtrada, igualitária e autêntica. Os criadores que prosperaram – muitas vezes mulheres, muitas vezes sem “habilidades”, mas com bom olho e raciocínio rápido – usaram o TikTok para tornar o estilo, a crítica e a conversa não apenas acessíveis, mas também revolucionário. Ao examinarmos nossas páginas Para você pela última vez, vamos lamentar o que o TikTok nos deu e nos preparar para a selvageria da mídia social que certamente se seguirá. Um sincero agradecimento aos designers de moda e ao seu espião chinês pessoal por transformar o aplicativo no glorioso disruptor que foi – que a perda do algoritmo do TikTok nos assombre para sempre.