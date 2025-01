Adicionar este acessório acessível às suas roupas fará com que pareça que você contratou um estilista pessoal

Não digo isso levianamente, mas definitivamente sinto que meu guarda-roupa deu um salto quântico. É raro encontrar um acessório que possa elevar tão profundamente uma roupa, mas me deparei com algo verdadeiramente especial.

Bastante impactante, a pulseira é o acessório revolucionário que estou incorporando em todos os meus looks nesta temporada. Silenciosamente imponente, esta peça elegante adiciona um ponto focal refinado a uma roupa sem dominá-la. Na minha opinião, ela faz exatamente o que as joias deveriam: realçar o seu visual de uma forma fácil, sutil e chique.

Com seus tons boho, o ressurgimento da pulseira parece perfeitamente sincronizado. Desde que Chemena Kamali assumiu o comando da Chloé e fez sua estreia romântica e de inspiração boêmia, a tendência continuou a crescer. O punho se encaixa perfeitamente nessa estética e atua como o toque final perfeito para afofar blusas, bem como opções mais minimalistas de alta qualidade.

As tendências de joias, assim como as tendências da moda, tendem a ir e vir. Não muito tempo atrás, colares em camadas dominavam nossos feeds de mídia social, seguidos por uma mudança do ouro para a prata. Os brincos passaram de argolas elegantes a brincos estilosos, e agora as pulseiras estão reivindicando firmemente seu lugar como peça básica do guarda-roupa.

O que mais adoro nas pulseiras é o seu impacto. Eles fazem uma declaração por si só – seja simplesmente enrolado no pulso no lugar de uma pulseira de corrente ou usado mais alto no braço para um toque chique e chique. Para uma abordagem mais direcional, adoro estilizá-los nas roupas. Uma pulseira de punho fica particularmente marcante na manga de uma camisa branca ou em camadas sobre uma malha elegante, adicionando profundidade e textura ao seu conjunto. E para uma tomada bem 2025, a tendência parece especialmente estilosa quando refletida em ambos os pulsos.

Outro motivo para amar essa tendência? Existe um estilo para cada orçamento. Desde a opção acessível, porém sofisticada, da H&M por apenas £ 13 até designs esculturais elevados de marcas como Lié Studios e Rare Matters, inspiração não falta. Estes, com os seus designs arrojados e intemporais, parecem peças de herança em construção – tesouros dignos de investimento que resistirão ao teste do tempo.

Se você está pronto para adicionar o acessório mais sofisticado desta temporada à sua coleção, continue navegando para comprar nossa edição com curadoria das melhores pulseiras abaixo.

Compre pulseiras:

manga Pulseira maxi em relevo Estilize sobre uma luva dramática ou use-a sobre uma camisa de botão elegante.

Também vem em ouro, mas pessoalmente acho a prata muito chique.

E outras histórias Pulseira de punho ondulado Ele vem em dois tamanhos, para que você possa encontrar o ajuste perfeito.

Por Antropologia Pulseira de manga escultural O acabamento curvo confere um acabamento elegante e escultural.

Estúdio VINCULADO A pulseira Emma As joias de Lié são algumas das minhas favoritas por aí.

Silêncio + barulho Pulseira com dobradiça Molton Por menos de £ 20, é difícil resistir.

Ele é Pulseira exclusiva em ouro Estilize-o no pulso ou use-o mais alto no braço.

É declaração suficiente – nenhuma outra joia é necessária!

Finalizado Punho de ouro O efeito ondulado dá essa energia boêmia descontraída,

Babbblisio Pulseira de ouro Estilize isso colocando camadas sobre uma malha simples para um conjunto chique sem esforço.

manga Pulseira maxi volume Parece muito mais caro do que realmente é.

Perguntas raras Punho de prata Isso também vem em bordô, dourado e preto.

Acessórios Repulsor de fundição fundida de ouro em aço inoxidável Um elegante punho de ouro é a maneira mais fácil de dar um toque moderno ao seu traje.

Marcas e Spencer Punho de onda assimétrica Combine isso com outras pulseiras ou use-o sozinho.