O diretor da Agência de Alfândega e Monopólios, Roberto Alese, assinou hoje um importante acordo em Manama com o presidente da Alfândega, o xeque Ahmed bin Hamad em Khalifa. O conceito técnico entre costumes italianos e bahreinita visa melhorar a cooperação entre costumes entre nosso país e o reino, graças à troca de experiências, para facilitar o comércio internacional com métodos de controle tecnologicamente avançado, para garantir a segurança dos cidadãos e operadores econômicos. A Itália é para o Bahrein entre os parceiros comerciais mais importantes da Europa. Várias oportunidades são esperadas para as empresas italianas, não apenas nos setores “tradicionais” de fabricação na Itália, mas também no campo da engenharia, infraestrutura e construção naval da Marinha.

A visita é algumas semanas após a missão no reinado do primeiro -ministro, Giorgia Meloni. O Diretor da Agência Alese, com este Contrato, deseja consolidar relações bilaterais entre os dois países e iniciar a cooperação técnica e administrativa que pode aumentar os investimentos e trocas comerciais. Com a assinatura do Susely “Memorando of Undersanding”, a ADM e os costumes do Bahrein se conectam para trabalhar juntos através da troca de conhecimento, programas de treinamento para pessoal, visitas técnicas e familiares. “A agência receberá uma delegação do Bahrein na Itália. Em nossos locais, os representantes do Reino terão a oportunidade de aprofundar as ‘melhores práticas’ que são seguidas no campo dos controles, para conhecer a excelência de nossos laboratórios químicos e observar com precisão as atividades operacionais nos portos. Estou convencido de que a cooperação através deste memorando contribuirá para a realização de controles alfandegários dos países mais modernos, rápidos e precisos, também graças ao uso de novas tecnologias baseadas em inteligência artificial e blockchain “, disse o alse do diretor.

“A Agência de Alfândega e Monopólio italiana é uma excelência legal, administrativa e tecnológica com a qual ela pode exportar suas habilidades fora das fronteiras nacionais”, disse a embaixadora italiana de Manama, Andrea Catalano. “A missão no Bahrein do diretor Alese” – continuou o embaixador catalão – é a primeira ordem operacional – para a visita do primeiro -ministro Giorgia Meloni de 27 de janeiro e a assinatura do técnico entre as duas agências marca um novo importante importante importante importante Momento no fortalecimento dos laços econômicos-comerciais entre a Itália e o Bahrein “.